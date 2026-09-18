Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές ερευνούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, τα οικονομικά τους, αλλά και ευρήματα από δεύτερο ιατρείο.

Την ώρα που οι δύο γιατροί εξακολουθούν να αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά και τα οικονομικά τους στοιχεία.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, σε διαφορετικά κελιά. Ο 58χρονος κρατείται στη VIP πτέρυγα, ενώ η 56χρονη έχει μεταφερθεί στο κελί όπου μέχρι πρόσφατα κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία πλέον βρίσκεται στις φυλακές Θήβας.

Το πανό «Για πάντα Μαζώ» στον Κορυδαλλό

Η παραμονή της 56χρονης στις φυλακές δεν φαίνεται να είναι εύκολη, καθώς αρκετές από τις κρατούμενες ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, μάλιστα, έχουν αναρτήσει πανό με το μήνυμα «Για πάντα Μαζώ».

Την ίδια ώρα, η 56χρονη φέρεται να ζητά συνεχώς πληροφορίες για το επισκεπτήριο, τις ημέρες κατά τις οποίες μπορούν να την επισκεφθούν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να της καταθέσουν χρήματα.

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Η 56χρονη ιατρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μιλώντας, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε συγκρατούμενούς του, φέρεται να υποστήριξε: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Ο κατηγορούμενος είχε ανακοινώσει και ξεκινήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 απεργία πείνας σε περίπτωση προφυλάκισής του. Ωστόσο, περίπου 24 ώρες αργότερα, η απεργία «έσπασε», καθώς έγινε κανονικά η σίτισή του.

Στο μικροσκόπιο η περιουσία και η παράνομη σάουνα

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών να εξετάζονται διεξοδικά.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι οικονομικοί έλεγχοι, αλλά και οι έρευνες στα ιατρεία και στα ακίνητά τους αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχει προκύψει και ένα ακόμη εύρημα, αυτή τη φορά από δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων.

Η σάουνα στο δεύτερο ιατρείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι Αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο και σε δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε σάουνα.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για τη λειτουργία σάουνας σε ιατρείο απαιτούνται ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, καθώς πρόκειται για εγκατάσταση που σχετίζεται με θερμότητα και ατμό.

Καθώς οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, ζητήθηκε η απομάκρυνση της σάουνας.

Τι προκύπτει από την αλληλογραφία με τον ΙΣΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, παράλληλα, η αλληλογραφία των δύο γιατρών με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, είναι ήδη γνωστό ότι τον Ιούλιο του 2026 οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας».

Ο ΙΣΑ φέρεται να γνώριζε ότι το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου δεν λειτουργούσε αποκλειστικά ως παθολογικό ιατρείο.

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Στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέδωσε στις Αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που είχε πραγματοποιήσει η Επιτροπή Ελέγχου στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ωστόσο, από την αλληλογραφία φαίνεται ότι σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ειδικότερα, σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ υπήρχε και η λέξη «περί αφαίρεσης», η οποία φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.