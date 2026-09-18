Το πετρέλαιο θέρμανσης, που χρησιμοποιούν εκατομμύρια νοικοκυριά το χειμώνα θα ξεκινήσει με αύξηση της τιμής 60-70% σε σχέση με πέρυσι.

Στον αέρα τινάζονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί με το πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμα και μετά την κυβερνητική παρέμβαση που αναμένεται για να περιορίσει την τιμή στα 1,70 - 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναμένονται μεγάλες από το κόστος στα καύσιμα το χειμώνα. Ήδη οι βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκονται στα ύψη, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, που χρησιμοποιούν εκατομμύρια νοικοκυριά το χειμώνα θα ξεκινήσει με αύξηση της τιμής 60-70% σε σχέση με πέρυσι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την Πέμπτη από το ΕΡΤnews ένα νέο πακέτο μέτρων, το οποίο αναμένεται να εξειδικευτεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με βασικό στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, χωρίς παρέμβαση η τιμή εκκίνησης, με τα σημερινά δεδομένα, θα ξεκινούσε σχεδόν από τα 2 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που θα δημιουργούσε σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά πριν ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά η χειμερινή περίοδος.

Η τιμή των 1,75 ευρώ το λίτρο αποτελεί το σημείο αναφοράς, καθώς σε αυτό περίπου το επίπεδο είχε ολοκληρωθεί η περσινή περίοδος διάθεσης. Βέβαια και εκεί η τιμή σε σχέση με πέρυσι είναι σημαντικά πιο ακριβή. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η εκκίνηση διάθεσης είχε γίνει στα 1,13 ευρώ περίπου, κάτι που σημαίνει ότι για μια παραγγελία 1000 λίτρων, η επιβάρυνση, για τιμή 1,75 ευρώ ανά λίτρο υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Αν η παραγγελία περιοριστεί στα 500 λίτρα, τότε η επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι είναι 300 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως δεν αφορά όλα τα νοικοκυριά αναμένεται να αυξηθεί, ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει τη μεγάλη επιβάρυνση.

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Το επίδομα δεν αφορά αποκλειστικά όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς καλύπτει διαφορετικές μορφές θέρμανσης και λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές συνθήκες ανά περιοχή. Με βάση τις πληροφορίες του Ertnews εκτιμάται ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί περίπου 20%. Άρα, με βάση το πλάνο των βαθμοημερών (ο δείκτης που χρησιμοποιείται και συνδυάζει τις θερμικές απαιτήσεις ανά γεωγραφική περιοχή για τα νοικοκυριά) για μια οικογένεια με δύο παιδιά, π.χ. στην Αρκαδία, που τον περσινό χειμώνα για να ζεσταθεί με ηλεκτρική ενέργεια έλαβε 700 ευρώ, φέτος με αύξηση 20% θα πάρει 846 ευρώ.

Η ίδια οικογένεια στην ορεινή Αρκαδία, εάν πέρσι για να ζεσταθεί με πετρέλαιο πήρε επίδομα 550 ευρώ, φέτος θα λάβει 667 ευρώ. Και αν χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο, φέτος θα πάρει 723 ευρώ αντί για 603 ευρώ που πήρε πέρσι.