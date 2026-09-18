Να επισημανθεί πως τον περσινό Οκτώβριο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ανοίξει στα 1,10 ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως σε κάθε περίπτωση θα είναι σημαντικά αυξημένο φέτος παρά τις κυβερνητικές ενέργειες.

Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ενόψει του χειμώνα προχωρά η κυβέρνηση, με αιχμή το πετρέλαιο θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην ΕΡΤnews, προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση με στόχο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το συγκεκριμένο επίπεδο αντιστοιχεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε, στην τιμή με την οποία έκλεισε η προηγούμενη περίοδος διάθεσης τον Απρίλιο.

Οι ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και η παρέμβαση θα περιλαμβάνει συμμετοχή τόσο του Δημοσίου όσο και των διυλιστηρίων. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ προβλέπεται επέκταση των μέτρων στήριξης για το diesel και τον Οκτώβριο.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους, ενώ ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο έκτακτης και προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων. Με βάση τα στοιχεία για τη μέση λιανική τιμή σε ολόκληρη τη χώρα, η απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,173 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφθανε κατά μέσο όρο στα 2,404 ευρώ το λίτρο. Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινούνταν το diesel κίνησης, με μέση πανελλαδική τιμή 2,150 ευρώ.

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Η πίεση αποτυπώνεται και στις τιμές διυλιστηρίου. Στις 17 Σεπτεμβρίου η αμόλυβδη 95 οκτανίων της ΕΛ.ΠΕ. καταγραφόταν στα 1.618,003 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών αλλά προ ΦΠΑ, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων βρισκόταν στα 1.772,933 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Για το diesel κίνησης η αντίστοιχη τιμή ήταν 1.630,237 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Στα υγραέρια, το LPG κίνησης καταγραφόταν στα 1.189,691 ευρώ ανά μετρικό τόνο, το LPG θέρμανσης στα 814,231 ευρώ και το LPG βιομηχανίας στα 874,531 ευρώ.

Τι αλλάζει στο επίδομα θέρμανσης

Το δεύτερο σκέλος της κυβερνητικής παρέμβασης αφορά άμεσα στα νοικοκυριά, καθώς ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει «οριζόντια αύξηση» του επιδόματος θέρμανσης. Το ακριβές ύψος της αύξησης, ωστόσο, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα ενσωματωθεί στον μηχανισμό υπολογισμού, δεν έχουν ακόμη εξειδικευθεί.

Ως σημείο αναφοράς λειτουργεί το καθεστώς της χειμερινής περιόδου 2025-2026. Υπενθυμίζεται πως το επίδομα χορηγείται για ένα είδος θέρμανσης ανά νοικοκυριό και καλύπτει, μεταξύ άλλων, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ενιαίο για όλους τους δικαιούχους, αλλά εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο μέσο θέρμανσης και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής κατοικίας, ώστε οι οικισμοί με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης να λαμβάνουν υψηλότερη ενίσχυση. Στο ισχύον πλαίσιο της περιόδου 2025-2026 το τελικό επίδομα ξεκινά από τα 100 ευρώ και κατά κανόνα μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες το ανώτατο ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.200 ευρώ.

Μετά την εξαγγελία Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Μένει να διευκρινιστεί εάν η κυβέρνηση θα αυξήσει τα ποσά βάσης για όλους τους δικαιούχους, εάν θα μεταβάλει τα κατώτατα και ανώτατα όρια, εάν θα παρέμβει στους συντελεστές υπολογισμού ή εάν θα επιλέξει συνδυασμό αυτών των αλλαγών.

Οι λεπτομέρειες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα καθορίσουν το πραγματικό πρόσθετο όφελος για κάθε νοικοκυριό. Π.χ. διαφορετικό αποτέλεσμα θα προέκυπτε εάν η κυβέρνηση επέλεγε να αυξήσει μόνο τα κατώτατα και ανώτατα όρια. Εάν, για παράδειγμα, το ελάχιστο επίδομα αυξανόταν από τα 100 στα 120 ευρώ, το άμεσο όφελος για τους δικαιούχους που βρίσκονται σήμερα στο κατώτατο επίπεδο θα ήταν 20 ευρώ. Αντίστοιχα, ενδεχόμενη αύξηση του γενικού ανώτατου ορίου από τα 800 στα 1.000 ευρώ θα δημιουργούσε μεγαλύτερο περιθώριο ενίσχυσης για νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάμβαναν αυτομάτως το ανώτατο ποσό.