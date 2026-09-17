Δεν βοήθησαν τη ΝΔ οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ - Η δημοσκόπηση της MRB για το Open.

«Βάλτωσε» στο 23% η ΝΔ καθώς φαίνεται ότι ούτε κέρδισε, αλλά ούτε έχασε μετά τις ανακοινώσεις του Κ.Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το ΟPEN, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,8%, η ΕΛΑΣ 14,3% και το ΠΑΣΟΚ 10,2%.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού που καταποντίζεται με 4,3%. Πιο χαμηλά βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και οριακά πάνω απο΄το 3%, στο 3,1% η Φωνή Λογικής.

Σημαντικό είναι το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου που συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 18%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί δεύτερη με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 12,4%, η Ελληνική Λύση 4η με 9,4% και 5ο το ΚΚΕ με 6,7%. Η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού συγεκντρώνει ποσοστό της τάξης του 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,9% και πάνω από το όριο του 3% βρίσκεται και η Φωνή Λογικής με 3,8%.

Αυτοί που λένε πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι μέσα στη ΝΔ είναι περίπου 27% αλλά το λίγο είναι ο σημαντικός δείκτης, που ορίζεται ως 37% εντός των ψηφοφόρων της, 27% του ΠΑΣΟΚ και 50% στην Πλεύση Ελευθερίας και 29% και 27% στην Φωνή Λογικής και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Μοιρασμένες είναι οι απαντήσεις στο θέμα της αξιολόγησης των μέτρων του Νίκου Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Αυτό σημειώνεται από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ άλλαξε την πορεία του και την εστίασε στο πρόγραμμά του ενώ εκκρεμεί να φανεί πόσο θα διαρκέσει.

Αυτό που καταγράφει η δημοσκόπηση είναι η συνάφεια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ με της ΕΛΑΣ.

Αυτό που έχει σημασία είναι αν ή όχι υπάρχουν τα χρήματα να υλοποιηθούν τα προγράμματα, με ποσοστό της τάξης του 39,7% που κρίνει ότι υπάρχουν τα χρήματα για τα κοστολογημένα προγράμματα, κάτι που καταγράφει μία δυναμική για το ΠΑΣΟΚ.

Οι ερωτώμενοι είχαν προσδοκία για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, αυτό που καταφαίνεται από τη δημοσκόπηση είναι ότι η χιαστί πριμοδότηση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα Τσίπρα δίνει ποσοστά της τάξης του 9% ενώ η αντίστροφη κίνηση κατέγραψε ποσοστά της τάξης του 33,6%. Υπάρχει μία συνάφεια αλλά είναι συνάφεια από τους ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ προς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Στα περί κοστολόγησης των προγραμμάτων καταγράφεται ο φόβος του παρελθόντος όπως σχολίασε ο κ. Μαύρος.

Για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, που ανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι δεν πείθονται καταγράφοντας ποσοστό της τάξης του 67,5% ως απίθανο ή μάλλον απίθανο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση για καταλληλότερος πρωθυπουργός με άνοδο στα ποσοστά κατά 0,6% στο 23,7% ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,9%, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,1%. Αντίστοιχες απώλειες της τάξης του 1,8% καταγράφει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Μαρία Καρυαστιανού ακολουθεί με μόλις 4,1%, ποσοστό ίσο με της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που σημειώνει όμως μείωση του 3,7%. Τελευταίος στη λίστα για καταλληλότερος πρωθυπουργός έρχεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ποσοστό 2,3%.

Κόμμα Σαμαρά

Το 16,8% θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά, 79,2% «όχι». Ωστόσο, όπως είπε ο Δημήτρης Μαύρος αν ανακοίνωνε σήμερα κόμμα ο κος Σαμαράς, το 7% που δηλώνει ότι θα ψήφιζε σήμερα ΝΔ θα έριχνε στην κάλπη κόμμα Σαμαρά.