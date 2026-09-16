Οκτακοματική βουλή βλέπει η δημοσκόπηση της Opinio Poll με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να κρίνει το αποτέλεσμα.

Στο 25,7% καταγράφεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinioin Poll για το Action 24 ενώ το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ από τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατακόρυφη πτώση καταγράφει η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛΑΣ ξανά στη δεύτερη θέση το ΕΛΑΣ με 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Σπαρτιάτες με 1,1%, η Νίκη με 0,9%, οι Δημοκράτες με 1,1%, η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο κόμμα με 4%. Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν αύξηση συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 16,9%.

Στην παράσταση νίκης, η Ν.Δ προηγείται με 56,1% και ακολουθούν το ΕΛΑΣ με 9,5% και το ΠΑΣΟΚ με 5%.Η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου είναι ο λόγος για την τελική επιλογή των ψηφοφόρων με 39%. Ακολουθούν η ανάγκη για αλλαγή με 29,2%, η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών με 27,5% και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 22,2%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, με πολυπαραγοντική κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά της τάξης του 31% ( από 30.5% τον Ιούνιο), το ΕΛΑΣ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15,9% ( 15.5%) και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με πτώση στο 12,1% από 10.5%.

Άνοδο καταγράφει η Ελληνική Λύση που καταγράφει ποσοστά της τάξης του 7,3% (από το 5.9%), ακολουθεί το ΚΚΕ επίσης με ελαφρά αυξημένα ποσοστά στο 6,8% (από 6.5%), η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,4%, (από 5%) η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με σαρωτική πτώση στο 4,8% (από 12.6%) , η Φωνή Λογικής στο 3,3% (από 1.7%), το ΜέΡΑ25 στο 2,5%(από 1.5%), ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8% (από 1.7%), η Νίκη στο 1,1% (από 1.4%), οι Σπαρτιάτες στο 1,3% (από 0.7%), η Νέα Αριστερά σταθερά στη μισή μονάδα και οι Δημοκράτες στο 1,3% (από 0,7%). Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει ποσοστά του 4,8%.

Σημαντική πτυχή στην εκτίμηση ψήφου είναι η ραγδαία πτώση της ΕΛΠΙΔΑΣ της Μαρίας Καρυστιανού κατά 7,8% μονάδες, χάνοντας το 61,9% των δυνάμεων που κατέγραψε μετά την ίδρυσή της μέσα σε τρεισήμισι μόλις μήνες.

Κατανομή εδρών

Με βάση αυτή την εκτίμηση ψήφου, προκύπτει οκτακοματική Βουλή με τις έδρες να κατανέμονται ως εξής: 126 έδρες η Νέα Δημοκρατία, 49 το ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ 38, η Ελληνική Λύση 24, το ΚΚΕ 21, η Πλεύση Ελευθερίας 17 έδρες, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 15 έδρες και η Φωνή Λογικής 10.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Την ίδια ώρα η άποψη των ψηφοφόρων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεντρώνει το 14,5%, η ιδεολογική τοποθέτηση 12,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3,8%.

Φάκελος ΔΕΘ

Για το σχέδιο, που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 11,3% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ικανοποιήθηκε «πολύ», το 18,3% «αρκετά», το 19% «λίγο» και ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 45,6% «καθόλου». Το 5,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Ανάμεσα στα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν, υψηλότερα ποσοστά «πολύ» ικανοποιημένων καταγράφονται για τον μηδενισμό φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες από 1/1/2027 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ με 42,8% ( πολύ+αρκετά) , την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 με 39,1% και την αύξηση στα 400 ευρώ του ετήσιου επιδόματος συνταξιούχων με 38,6%.

Ακολουθούν ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους αγρότες με 38,1%, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις με 38,1%, η θέσπιση «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» με 32,9%, το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους με 32,7% και η αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών με 30,9%. Ενδεικτικό της απογοήτευσης του κόσμου είναι η απάντηση στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο καθώς το 59,6% απαντά όχι ή μάλλον όχι ενώ το 38,3% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι». Το 2,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Νίκος Ανδρουλάκης

Από την παρουσία και τις προτάσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ το 3,1% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ικανοποιήθηκε «πολύ», το 13,3% «αρκετά» , το 25,5% «λίγο» και το 37,7% «καθόλου», ενώ 20,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης πιο σημαντικά θεωρούνται ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη με 14,6% στην κοινή γνώμη, η μείωση Φ.Π.Α σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής με 11,2% , οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος και την προστασία 1ης κατοικίας όπως και οι προτάσεις για το στεγαστικό με 3,4% και για τα δυο κ.λ.π.

Αλέξης Τσίπρας

Αντίστοιχα, για τον Αλέξη Τσίπρα, τα ποσοστά διαμορφώνοντας ως εξής: το 4,6% απάντησε ότι ικανοποιήθηκε πολύ από τα μέτρα που ανακοίνωσε, αρκετά απάντησε το 11,3%, λίγο το 18%, καθόλου το 49,1% και ποσοστό της τάξης του16,9% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Επίσης, ως πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζονται η μείωση του Φ.Π.Α με ποσοστό 11,4%, η πατριωτική εισφορά 1% επί του ισχυρότερου 1% των Ελλήνων με 4,8% , η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες με 4,4%, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών με 3,4%, η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με 3% κ.λ.π.

Εμπιστοσύνη

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι ψηφοφόροι να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%, άλλος 4,7%, ενώ το 35,1% απαντά «κανένας» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η θητεία Μητσοτάκη

Οι ερωτηθέντες έκριναν και την έως τώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξάρτητα από την κομματική προτίμηση, με το 13,3% να την αξιολογεί θετικά και το 19,4% μάλλον θετικά. Ταυτόχρονα, το 18,3% την αξιολογεί μάλλον αρνητικά και το 46,4% αρνητικά, ενώ το 2,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Εξωτερική πολιτική και οικονομία

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%. Το 32% απαντά «κανέναν», ενώ 6,2% επιλέγει άλλον και 5,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται ξανά με 29,1%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,6%. Το 35,6% δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ 6,8% επιλέγει άλλον και 4,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 17,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,2%. Το 34,5% απαντά «κανέναν», το 6,6% επιλέγει άλλον και το 3,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην αυθόρμητη απάντηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,9%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,4%. Το 24,9% δηλώνει «κανέναν από αυτούς», ενώ ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει πτώση από την μέτρηση του Ιουνίου που συγκέντρωσε 29% τον Ιούνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέγραψε ελαφρά αύξηση από το 13,2% του Ιουνίου ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε σημαντική αύξηση από 4,8%. Το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας» αυξήθηκε από 21,6% σε 24,9%.

Κόμμα Σαμαρά

Πολύ χαμηλά παραμένει η δυναμική της ψήφου για το κόμμα Σαμαρά (όταν ανακοινωθεί) με το καθόλου πιθανό να το ψηφίσει να συγκεντρώνει σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 73,2% ενώ λίγο πιθανό να το ψηφίσουν απαντά το 13%. Αντίθετα μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 11,5% θεωρεί πολύ (3,6%) ή αρκετά (7,9%) πιθανό να το ψηφίσει. Η θετική ψήφος για ένα κόμμα σαμαρά κατέγραψε αύξηση από την δημοσκόπηση του Ιουνίου κατά 0,2%.

Στο ερώτημα για την άποψη των πολιτών για τους λόγους που ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει στην ίδρυση νέου κόμματος, το 40,6% πιστεύει λόγω προσωπικών λόγων που αφορούν στην σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 27% λόγω συνολικής διαφωνίας με τη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση , το 11,5% λόγω ιδεολογικών λόγων, το 5,2% λόγω διαφωνίας με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Κυριαρχούν ακρίβεια και πληθωρισμός

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι τα κυρίαρχα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες με σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 62,4%, από το 55% στη δημοσκόπηση του Ιουνίου.Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη με 29,5%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 19,4%, τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά με 12,8%, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 12,8%, η διαφθορά με 12,4%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 12,2%, η στεγαστική κρίση και το ύψος των ενοικίων με 11%, και η κατάσταση στην Παιδεία με 10,7%.