Η μεταγωγή των δύο γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού θα γίνει νωρίς το πρωί της Πέμπτης - Πού εστιάζουν οι έρευνες για τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Πέμπτης οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επέστρεψαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Εκεί θα παραμείνουν μέχρι την αυριανή προγραμματισμένη μεταγωγή τους στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού καθώς τα φυλακιστήρια τους δύο εκδόθηκαν σήμερα το μεσημέρι.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση ήρθε έπειτα από την αξιολόγηση σειράς στοιχείων της δικογραφίας, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τις πράξεις και τις παραλείψεις που, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, συνδέονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο επίκεντρο οι συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου

Ένα από τα βασικά σημεία που φέρεται να αξιολογήθηκαν αφορά τον χώρο στον οποίο πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, οι δύο γιατροί φέρεται να πραγματοποιούσαν σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο για τον οποίο εξετάζεται εάν διέθετε την απαιτούμενη άδεια και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα, στο σκεπτικό της προφυλάκισης φέρεται να περιλαμβάνεται και το ζήτημα των εξετάσεων που είχαν προηγηθεί των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Πρόκειται για στοιχεία που αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης, καθώς η δικαστική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα alarms και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται πως δόθηκε και στα κρίσιμα λεπτά πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε η φερόμενη καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μηχάνημα φέρεται να εξέπεμπε alarms που προειδοποιούσαν για σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς. Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ποιες ενέργειες έγιναν όταν εμφανίστηκαν οι ενδείξεις κινδύνου και σε ποιο χρονικό σημείο κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρείται κομβικό για την έρευνα, καθώς στόχος είναι να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί δεν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Με βάση το σύνολο των στοιχείων που αξιολογήθηκαν, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν αρκούσε η επιβολή περιοριστικών όρων και αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων. Στο σκεπτικό φέρεται να συνεκτιμήθηκαν η βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων, οι πράξεις και παραλείψεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, όπως αυτός αξιολογήθηκε από τις δικαστικές Αρχές.

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Η φωτογραφία του Μαζωνάκη και η εμπλοκή του υπνοθεραπευτή

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί, η 56χρονη γιατρός φέρεται να είχε στείλει τη φωτογραφία σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο πλέον εξετάζεται από τις Αρχές ως μάρτυρας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει κληθεί να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, με την κατάθεσή του να αναμένεται να φωτίσει τις επαφές και την επικοινωνία που υπήρχε πριν από το τραγικό περιστατικό. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν ακριβέστερο χρονολόγιο.

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Ο Νάσος Κομιανός είναι ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να πήρε τη φωτογραφία – Τι υποστήριξε

Στο πλαίσιο της έρευνας θα δώσει κατάθεση την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος σε δηλώσεις του θέλησε να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα γνωρίζει. «Είμαι ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Με διασύρετε με άκομψο τρόπο. Δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση, όταν το κάνω, αν θέλετε, τη Δευτέρα τα ξαναλέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αποφάσισε να προσέλθει στις δικαστικές Αρχές καθώς, όπως είπε, είχε ολοκληρωθεί ένα μέρος της ανακριτικής διαδικασίας και θεωρούσε ότι έπρεπε να καταθέσει όσα γνωρίζει. «Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να πω κι εγώ τη δική μου εκδοχή. Πήγα σήμερα στην Εισαγγελία στην Ευελπίδων και τη Δευτέρα θα πάω στην Ανακρίτρια», ανέφερε. Η φωτογραφία που φέρεται να εστάλη στον Νάσο Κομιανό από την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Μιλώντας νωρίτερα στο Mega, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και στη σχέση που διατηρούσε με τη γιατρό. Όπως ανέφερε, συνεργαζόταν επί χρόνια με την Ιωάννα Γάκα, ενώ η σχέση τους, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε επαγγελματικό χαρακτήρα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο, προκειμένου να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νάσος Κομιανός, η συνάντηση με τον τραγουδιστή είχε πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ενώ είχε προγραμματιστεί και νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης. Το ραντεβού αυτό επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μετά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα στην οδό Καρνεάδου.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Το παραπεμπτικό των 16:05 και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον οι χρόνοι και οι διαφορετικές εκδοχές που έχουν δώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο άνδρας γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, αλλά εξέταζε άλλον ασθενή. Ως στοιχείο που, κατά την εκδοχή του, επιβεβαιώνει την παρουσία του σε διαφορετικό χώρο, επικαλέστηκε παραπεμπτικό που φέρεται να εξέδωσε εκείνη την ώρα. Το έγγραφο φέρει ώρα έκδοσης 16:05 και αφορά παραπομπή άλλου ασθενούς για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, με αιτιολογία κοιλιακό άλγος.

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Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλούν και όσα φέρεται να έχει καταθέσει η 56χρονη γιατρός. Σύμφωνα με την εκδοχή που αποδίδεται στην κατάθεσή της, ο σύζυγός της συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης του Γιώργου Μαζωνάκη λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Πλέον, η έρευνα στρέφεται στην πλήρη ανασύνθεση του χρονολογίου. Τα έγγραφα, οι καταθέσεις, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι χρόνοι των κρίσιμων ενεργειών αναμένεται να διασταυρωθούν, ώστε να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στο ιατρείο και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Ξεσκονίζουν» τα ψηφιακά πειστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλεχθεί από το ιατρείο και τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν δεδομένα και ηλεκτρονικά ίχνη, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των κρίσιμων λεπτών πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, εξετάζεται εάν υπάρχουν τυχόν ίχνη που να συνδέονται με τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών. Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας αναμένεται να διασταυρωθεί με τα ιατρικά δεδομένα, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

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