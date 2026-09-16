«Ήμασταν στον χώρο, αλλά δεν ξέραμε τι γίνεται» – Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενης για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα όσα εκτυλίχθηκαν στον ιατρείο την μοιραία Τετάρτη.

Τη δική της εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε μια από τις εργαζόμενες του χώρου. «Ξεχνάτε όλοι ότι είμαστε εργαζόμενοι εκεί πραγματικά και ότι προσπαθούσαμε να βγάλουμε το ψωμί μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ξαφνικά να βρεθείς σε ένα τέτοιο πράγμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν βρισκόταν στον χώρο όπου γινόταν η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε: «Εννοείται πως δεν ήμουν. Γι’ αυτό λέω ότι και εμείς βρισκόμαστε μπερδεμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε και προσπαθούν με το ζόρι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι.Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι δουλειά της κυρίας Γάκα. Η δικιά μας η δουλειά φεύγοντας κάποιος από το ιατρείο είναι να αλλάξουμε ένα σεντονάκι, ξέρω εγώ, γιατί τσαλακώθηκε το κρεβάτι. Δεν θυμάμαι καν αν καθάρισα καθόλου. Δεν το θυμάμαι στον πανικό και σε όλο αυτό που ζήσαμε με 150 παλμούς η καθεμία και την ανησυχία μας και την τρομάρα που περάσαμε.»

Η μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη

»Εννοείται ότι τον είδαμε (τον Μαζωνάκη). Τον είδα φεύγοντας από το διάδρομο που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην καρεκλίτσα. Ό,τι και να πω είναι λίγο«Ήμασταν μέσα στο ιατρείο. Βέβαια. Ήμασταν στο χώρο, αλλά δεν ήμασταν μέσα να ξέρουμε τι γίνεται». Όπως λέει, δεν άκουσε να φωνάζει κάποιος βοήθεια.

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