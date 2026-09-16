Η εκτός «γραμμής» τοποθέτηση του Απόστολου Πάνα έφερε στην επιφάνεια μια συζήτηση που ήδη υπάρχει σε τμήμα του ΠΑΣΟΚ και έδωσε, την ίδια στιγμή, στην κυβέρνηση την ευκαιρία να περάσει στην αντεπίθεση.

Μία δήλωση μόλις μερικών δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ, να φέρει στο προσκήνιο μια συζήτηση που η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ανοίξει στην παρούσα φάση και, ταυτόχρονα, να δώσει στην κυβέρνηση την ευκαιρία να περάσει από την άμυνα στην επίθεση.

Η τοποθέτηση του Απόστολου Πάνα για την ΕΛΑΣ και, κυρίως, η αναφορά του σε πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, βρέθηκε χθες στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής Χαλκιδικής κινήθηκε σαφώς έξω από τη «γραμμή» που έχει χαράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης, λίγες μόλις ημέρες μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ο στόχος του κόμματός του είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές και επιχειρεί να παρουσιάσει τη Χαριλάου Τρικούπη ως αυτοτελή κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί να ανοίξει από τώρα οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, πολύ περισσότερο όταν αυτή μπορεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από το «ΠΑΣΟΚ για τη νίκη» στο «ΠΑΣΟΚ με ποιον».

Αυτό ακριβώς, όμως, συνέβη με τη δήλωση Πάνα.

Η συζήτηση που γίνεται κάτω από το… χαλί

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;», ανέφερε αρχικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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Όταν ο Δημήτρης Καιρίδης αντέδρασε λέγοντας «Α, μπράβο… Ωραία… Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα», ο Απόστολος Πάνας επέμεινε.

«Πού είναι το κακό, κ. Καιρίδη; Εμένα μου κάνει εντύπωση…», απάντησε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «οι συνεργασίες προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο».

Και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: «Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν».

Το πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι ένας βουλευτής της άνοιξε δημοσίως θέμα συνεργασιών. Η τοποθέτηση Πάνα έφερε στην επιφάνεια μια συζήτηση που υπάρχει σε χαμηλότερα επίπεδα του κόμματος, μακριά από την ηγεσία, σχετικά με τις πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Είναι, ωστόσο, μια συζήτηση την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί να ανοίξει. Τουλάχιστον όχι τώρα.

Για αυτό και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και καθόλου διφορούμενη. Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε όσα είπε ο Απόστολος Πάνας ως «άστοχες προσωπικές απόψεις» και ξεκαθάρισε ότι «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Από την άμυνα στην επίθεση η κυβέρνηση

Η δήλωση Πάνα ήρθε, όμως, σε μια ιδιαίτερα άβολη χρονική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ και για έναν επιπλέον λόγο. Τις τελευταίες ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη είχε καταφέρει να βάλει σε θέση άμυνας την κυβέρνηση με αφορμή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι, κατά την προσωπική του άποψη, το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να καταβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Το ΠΑΣΟΚ είχε επενδύσει πολιτικά στις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μιλώντας για αποκάλυψη «κρυφής αντικοινωνικής ατζέντας» της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο Παύλος Χρηστίδης αποφάσισε χθες (15/9) να μεταφέρει τη σύγκρουση στη Βουλή, καταθέτοντας Επίκαιρη Ερώτηση προς την αρμόδια υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και ζητώντας επίσημες απαντήσεις για το επίδομα ανεργίας.

Και ενώ το ΠΑΣΟΚ επιχειρούσε να κλιμακώσει την πίεση, η δήλωση Πάνα έδωσε στην κυβέρνηση την ευκαιρία να αλλάξει το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης άρπαξε την ευκαιρία, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «κόμμα-δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής».

Έτσι, εκεί που η κυβέρνηση βρισκόταν αντιμέτωπη με τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για το επίδομα ανεργίας, απέκτησε ξαφνικά τη δυνατότητα να περάσει στην αντεπίθεση και να επαναφέρει μια συζήτηση ιδιαίτερα βολική για την ίδια: αυτή για τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Το άμεσο «άδειασμα» του Πάνα

Δεν είναι τυχαίο ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο περιείχε και σαφή αποδοκιμασία του βουλευτή Χαλκιδικής. «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησής του», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό ήταν, πάντως, εξίσου σαφές με εκείνο προς την κυβέρνηση: το ΠΑΣΟΚ δεν ανοίγει συζήτηση συνεργασιών και δεν αποδέχεται ότι μοιράζεται με άλλο κόμμα την εκπροσώπηση της σοσιαλδημοκρατίας.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε με το άμεσο «άδειασμα» του Απόστολου Πάνα να κλείσει γρήγορα το θέμα. Μόνο που η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής έδειξε ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα και τις πιθανές συγκλίσεις έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί τμήμα του κόμματος, έστω κι αν προς το παρόν δεν φτάνει – και σίγουρα δεν εκφράζει – την ηγεσία.