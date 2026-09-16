«Ξένο σώμα» εδώ και καιρό στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Χαλκιδικής- Η Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει τον Χρ. Πάχτα.

Σαν «βόμβα» έπεσε την Τρίτη στη Χαριλάου Τρικούπη η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής του κόμματος Απόστολου Πάνα που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ, όπως είπε στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής», βλέπει την ΕΛΑΣ ως «ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του βουλευτή του, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει πως «λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους», ήρθε και ο Απ. Πάνας «για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει». Κατηγόρησε δε «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη» πως «έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής». Ο Παύλος Μαρινάκης μάλιστα υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει «κόμμα-δορυφόρος» του Αλ. Τσίπρα (!), υπενθυμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας», εννοώντας προφανώς στη συμπόρευσή του με τη ΝΔ!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ήθελε να διαγράψει τον βουλευτή του στη Χαλκιδική για δυο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να στείλει ένα ακόμα σαφές μήνυμα στα στελέχη και στο μέρος της βάσης του κόμματος που φλερτάρει με τον Αλέξη Τσίπρα (ή με τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ) πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο βασικός αντίπαλός τους -ή τουλάχιστον εξίσου βασικός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δημιουργήσει δηλαδή γύρω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια "υγειονομική ζώνη" προκειμένου να περιορίσει τις διαρροές προς την ΕΛΑΣ, αλλά και προκειμένου να υπάρχει μια «ζώνη άμυνας» στη Χαριλάου Τρικούπη ενόψει και του υπαρκτού ενδεχομένου των δεύτερων εκλογών.

Ο δεύτερος λόγος που θα ήθελε ο Νίκος Ανδρουλάκης να διαγράψει τον Απ. Πάνα είναι πως ο βουλευτής Χαλκιδικής, που παλαιότερα υπήρξε βασικός υποστηρικτής του, είναι ο μόνος βουλευτής που δεν διαθέτει πλέον σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος. Η ηγεσία τον έχει αποξενώσει και πιθανόν θα τον είχε διαγράψει αν δεν φοβόταν πως μπορεί να πήγαινε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως φοβάται και για πολλά μεσαία στελέχη του κόμματός του. Επιπλέον, αν δεν είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική ο Απ. Πάνας, θα εκλεγεί στην περιφέρεια βουλευτής ο Χρήστος Πάχτας, κάτι που δεν επιθυμεί η ηγεσία της Χαριλάου φοβούμενη «συνειρμούς με το παρεθόν».

Θα είναι όμως ο Χρήστος Πάνας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική στις επόμενες εκλογές; Δύσκολο να το πει κανείς. Θα εξαρτηθεί από το τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αλλά και αν ο ίδιος Απ. Πάνας δώσει ή δεν δώσει άλλη αφορμή έως τότε στον Νίκο Ανδρουλάκη να τον ...διαγράψει!