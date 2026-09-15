Οι συνειρμοί από τη δήλωση του Απόστολου Πάνα.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής του κόμματος, Απόστολου Πάνα, που αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και στο ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων, είπε πως «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους», αναγνωρίζοντας πως η Συμπαράταξη βρίσκεται «στον άξονα της Σοσιαλδημοκρατίας».

Πολλοί από τη Χαριλάου Τρικούπη, στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους, θυμήθηκαν τη δήλωση της Θεώνης Κουφονικολάκου, που στις πρώτες ημέρες ύπαρξης της ΕΛΑΣ είχε δηλώσει ότι «δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ».

Τότε, οι πασόκοι αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι είναι λάθος και εκτός ιστορικού πλαισίου αυτή η τοποθέτηση. Επομένως, γιατί τους ενοχλεί τώρα ο Πάνας;

Υ.Γ.: Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, ξέχασαν την τοποθέτηση της Άννας Παπαδοπούλου την ακριβώς επόμενη ημέρα, που είχε ξεκαθαρίσει ότι ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ αποτελούν «τον ορισμό του όμορου χώρου».

Επιλεκτική μνήμη…

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Α.Γ.