«Σεζόν 6 και όποιος αντέξει», λέει η Μαρία Μπεκατώρου στο τρέιλερ της νέας σεζόν. Πότε κάνει πρεμιέρα το «The Chase».

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πρεμιέρα του «The Chase» και η Μαρία Μπεκατώρου, παρουσιάζει τον νέο chaser, χωρίς να αποκαλύπτει περαιτέρω πληροφορίες για την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του Mega επιστρέφει για έκτη συνεχόμενη σεζόν, με τους «Σούπερ Αγόρι», τη «Γυναίκα με τα Μαύρα», το «Γεράκι», το «Βουνό» και τον «Αδέκαστο», να έχουν λάβει ήδη τις θέσεις τους για τις νέες μονομαχίες που ακολουθούν.

Στο τρέιλερ που ήρθε στη δημοσιότητα, η Μαρία Μεκατώρου εμφανίζεται χαμογελαστή και ανανεωμένη, να υποδέχεται στο πλατό τη νέα chaser:

«Αυτή τη φορά η παρέα μεγαλώνει. Ένας έκτος chaser παίρνει θέση στη μεγάλη καταδίωξη. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά γιατί καλό είναι να μην ξέρετε τα πάντα. Θα πω μόνο ότι είναι γυναίκα και το όνομά της; Η ‘Κυρία πάντα Ξέρει’. Σεζόν έξι και όποιος αντέξει», προειδοποιεί η παρουσιάστρια.

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Το «The Chase» επιστρέφει για έκτη σεζόν στο Mega, με την ημερομηνία της πρεμιέρας να έχει ήδη ανακοινωθεί.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:30.