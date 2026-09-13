Οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν αγαπημένες επιτυχίες του καλλιτέχνη, ανάμεσά τους τα «Ώρες μικρές» και «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έξω από την εκκλησία.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεχίζεται στη Νίκαια η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας ήταν και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον προαύλιο χώρο του ναού, περιμένοντας την άφιξη της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με θαυμαστές, φίλους και συνεργάτες να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

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Στη λαϊκή αγρυπνία έδωσαν το «παρών» η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με τη Βασιλική Ρούσσου, καθώς και η Εύη Καλογεροπούλου, στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι τρεις γυναίκες εμφανίστηκαν εμφανώς συγκινημένες, συμμετέχοντας στο ύστατο χαίρε προς τον τραγουδιστή.

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Στη Νίκαια βρέθηκε και η Φαίη Σκορδά, η οποία είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Η παρουσιάστρια τον είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν σε ψυχαγωγικές εκπομπές της, ενώ οι δύο τους είχαν κοινούς φίλους και είχαν συναντηθεί αρκετές φορές σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη λαϊκή αγρυπνία. Σε ένα από τα βίντεό της έγραψε μόλις λίγες λέξεις, οι οποίες ωστόσο αποτύπωσαν το συναίσθημά της: «Καλό ταξίδι μοναδικέ μας».

Η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για έναν άνθρωπο ήρεμο και διακριτικό, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες η προσωπική του ζωή βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Η λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας αποτελεί για την οικογένεια έναν τρόπο να δοθεί στον κόσμο η δυνατότητα να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από πολλές γενιές. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και η συγκίνηση έντονη, καθώς άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι και να πουν το δικό τους «αντίο».

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ενώ η ταφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.