Η ανάθεση των υποθέσεων δεν θα γίνεται με ελεύθερη επιλογή δικηγόρου.

Νέο πλαίσιο για τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιών μέσω ειδικών καταλόγων δικηγόρων τίθεται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει ποιοι δικηγόροι μπορούν να εγγράφονται στους καταλόγους, πώς θα επιλέγονται για κάθε υπόθεση, αλλά και την αποζημίωση που θα λαμβάνουν.

Απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης προβλέπει τη δημιουργία ειδικού καταλόγου δικηγόρων σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας για τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας.

Για να ενταχθεί ένας δικηγόρος στον κατάλογο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς αυτόν και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια δικηγορίας. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, με εξαίρεση την επίπληξη, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιημένη παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου επιμόρφωσης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται μία φορά ανά δικαστικό έτος, θα έχουν ελάχιστη διάρκεια 12 ωρών και θα μπορούν να διεξάγονται και εξ αποστάσεως. Η συμμετοχή των δικηγόρων θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης θα χορηγείται το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι κατάλογοι πρέπει να αποσταλούν έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ θα μπορούν να συμπληρωθούν με νέους δικηγόρους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

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Οι δικηγόροι θα κατατάσσονται αλφαβητικά

Η ανάθεση των υποθέσεων δεν θα γίνεται με ελεύθερη επιλογή δικηγόρου. Οι δικηγόροι θα κατατάσσονται αλφαβητικά και η πρώτη υπόθεση θα ανατίθεται στον πρώτο του καταλόγου, η επόμενη στον δεύτερο και ούτω καθεξής. Όταν εξαντλείται ο κατάλογος, η διαδικασία θα αρχίζει ξανά από τον πρώτο δικηγόρο. Κατά κανόνα, κάθε διορισμός αφορά την εκκαθάριση μίας κληρονομίας, αν και προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης περισσότερων υποθέσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για κάθε δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας προβλέπεται αποζημίωση 800 ευρώ για τον δικηγόρο. Το ποσό προκαταβάλλεται από τον αιτούντα στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος εκδίδει ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής που συνοδεύει την αίτηση. Η πληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά.

Τα 800 ευρώ, πάντως, δεν αποτελούν σε όλες τις περιπτώσεις την τελική αμοιβή. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση υπολείπεται ουσιωδώς των ενεργειών που απαιτήθηκαν, ο εκκαθαριστής έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογη πρόσθετη αμοιβή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, αντίθετα, ο δικηγόρος υποχρεούται να επιστρέψει την αποζημίωση στον Δικηγορικό Σύλλογο με τον νόμιμο τόκο.