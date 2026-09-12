Μια εξήγηση για τη δήλωση του εκπροσώπου.

Σε μία πρόβα για την σειρά εκλογής των υποψηφίων της Ν.Δ. στον Βόρειο Τομέα εξελίσσεται η κόντρα Π. Μαρινάκη- Νίκης Κεραμέως με αφορμή την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας.

«Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από δύο μήνες» είπε ο κ. Μαρινάκης και με καθυστέρηση δύο ημερών το υπουργείο Εργασίας αντέδρασε. «Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της Κυβέρνησης» διεμήνυσε η Νίκη Κεραμέως «αδειάζοντάς» τον.

Φυσικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήξερε ευθύς εξαρχής ότι η άποψη του δεν είναι κεντρική γραμμή. Εξου και τόνισε αρκετές φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Κι επειδή δεν υπάρχει άλλη εξήγηση στο γιατί το είπε ενώ γνωρίζει ότι δεν θα γίνει, η επικρατέστερη απάντηση είναι ότι εντάσσεται στο πεδίο του εσωτερικού ανταγωνισμού στον Β. Τομέα. Στον οποίον πολιτεύονται αμφότεροι. Και ο Π. Μαρινάκης για πρώτη φορά και η Νίκη Κεραμέως.

Ως προς την ουσία του θέματος, στο Μαξίμου η συγκεκριμένη άποψη έχει απορριφθεί με κύριο επιχείρημα το μείζον πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα.

Ε.Σ.