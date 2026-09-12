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Τι αναφέρουν πληροφορίες.

Ελάχιστα περιθώρια παραδέχεται ότι έχει η κυβέρνηση για να σταματήσει την κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Από την στιγμή που έχει εκτίσει το σύνολο της ποινής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ηλίας Κασιδιάρης -που αποφυλακίζεται στις 15 του μήνα και έχει προαναγγείλει ότι θα μετέχει στις εκλογές – μπορεί χωρίς κανένα κώλυμα να είναι υποψήφιος βουλευτής.

Με τους νομικούς να ερίζουν μόνον ως προς αν μπορεί να εμφανιστεί ο ίδιος και ως αρχηγός κόμματος.

Το ζήτημα αφορά την νομική ερμηνεία της λεγόμενης «ονομαστικής ποινής».

Λ.Ι.