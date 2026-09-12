Επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός κρατουμένου και τεσσάρων ενόπλων βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την απόδραση από το Νοσοκομείο Σερρών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες ακινητοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο και τον απέσπασαν από τη φύλαξή τους.
Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν μαζί του, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση παραμένουν υπό διερεύνηση.
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