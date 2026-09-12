Η Βαγδάτη επιχειρεί παράλληλα να διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη χρήση του ιρακινού εδάφους για επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών.

Το Ιράκ χαιρέτισε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα για την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, την ώρα που η Βαγδάτη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές, τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση είχαν εκτοξευτεί από το έδαφος του Ιράκ, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ καταδίκασαν τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και να εντοπιστούν όσοι βρίσκονται πίσω από αυτή.

Η Βαγδάτη επιχειρεί παράλληλα να διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη χρήση του ιρακινού εδάφους για επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών. Όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του Ιράκ σκοπεύει να συνεργαστεί με φίλες και σύμμαχες χώρες, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη ανάλογων περιστατικών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται την ίδια ώρα στη στάση του Ριάντ. Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα αντιμετωπίστηκε θετικά από την ιρακινή κυβέρνηση, καθώς περιορίζει, τουλάχιστον προσωρινά, τον κίνδυνο μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

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Η επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω της σημασίας της συγκεκριμένης ενεργειακής υποδομής για τη Σαουδική Αραβία. Ο αγωγός αποτελεί βασικό τμήμα του σαουδαραβικού δικτύου μεταφοράς πετρελαίου και επιτρέπει τη διοχέτευση αργού προς τις εγκαταστάσεις της Ερυθράς Θάλασσας.