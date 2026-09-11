Η είσοδος των Χούθι στην πόλη Μόχα αποτελεί τη μεγαλύτερη εδαφική επικράτηση που πέτυχαν τα τελευταία χρόνια απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Μέσω αυτής της προέλασης, οι αντάρτες βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, έναν θαλάσσιο δίαυλο που έχει αναδειχθεί σε κομβική εναλλακτική διαδρομή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα

Σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την Παρασκευή το αεροδρόμιο στην πόλη-λιμάνι Μόχα, που καταλήφθηκε μόλις μια μέρα πριν από τους Χούθι.

Η προέλαση των Χούθι απειλεί περαιτέρω την εμπορική ναυτιλία σε μια σημαντική εναλλακτική διαδρομή προς τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, «δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας», δήλωσε στο Associated Press ο Χαζάμ αλ-Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των ανταρτών, υποστηρίζοντας ότι απαντούν στη σαουδαραβική επιθετικότητα. «Οι δυνάμεις μας διαθέτουν μια μεγάλη δεξαμενή σημαντικών στόχων» σε περίπτωση που το Ριάντ συνεχίσει τις επιδρομές.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η κυβέρνηση του Ιράν κάλεσε να μπει τέλος στον αποκλεισμό της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία, εκφράζοντας τη στήριξή της στους Χούθι. Στην πρώτη της δήλωση μετά την είσοδο των ανταρτών στο λιμάνι, η Τεχεράνη κάλεσε επίσης σε επιστροφή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως η κατάληψη της Μόχα, η οποία δεσπόζει στις διαδρομές των πετρελαιοφόρων που εξέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, θα μπορούσε να ενισχύσει τη στρατηγική του Ιράν για την αύξηση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου με σκοπό την άσκηση πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, εγείρει ανησυχίες για το άνοιγμα ενός νέου μετώπου μετά από περισσότερους από έξι μήνες πολέμου στην περιοχή - ένα μέτωπο στο οποίο η Σαουδική Αραβία αναγκάζεται να απαντήσει.

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Ειδικοί αναφέρουν ότι οι εξελίξεις στην Υεμένη θα μπορούσαν να δώσουν στην Τεχεράνη μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ σε τυχόν συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Την Τετάρτη, εξάλλου, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ζήτησε οποιαδήποτε διαπραγματευτική διευθέτηση με τις ΗΠΑ να περιλαμβάνει και την Υεμένη, στην πρώτη ρητή αναφορά σε αυτό το μέτωπο.