«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς. Για το 1% των πλουσιότερων ούτε 1% περισσότεροι φόροι. Για τους ανέργους δύο μήνες αρκούν» σχολιάζει η ΕΛΑΣ.

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η αναπληρώτρια εκρπόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου στον κυβενρητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του για περιορισμό του επιδόματος ανεργίαςστους δύο μήνες.

«Η κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της σε βάρος της πρότασης της ΕΛ.Α.Σ. για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Την ίδια στιγμή, όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προτείνει τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες. Δύο μήνες αρκούν. Αν δεν βρήκατε εργασία σε αυτό το διάστημα, ίσως φταίει ότι δεν κάνατε καλό βιογραφικό, που θα έλεγε και ο κ. Κυρανάκης» σχολιάζει η κ. Παπαδοπούλου.

Στην ανακοίνωσή του συνεχίζει λέγοντας πως «και έπειτα, ο κοινωνικός αυτοματισμός: Την ενίσχυση των επιχειρήσεων να την πληρώσουν οι άνεργοι. Μόνο που πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κ. Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ελεημοσύνη του κράτους. Προέρχεται από τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την προστασία τους. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς. Για το 1% των πλουσιότερων ούτε 1% περισσότεροι φόροι. Για τους ανέργους δύο μήνες αρκούν».