Ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ για την πρόταση Μαρινάκη περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας.

«Τι άλλο μας επιφυλάσσει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη;», τονίζει η ΕΛΑΣ με αφορμή την κυνική πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για μείωση του επιδόματος ανεργίας.

«Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμα των πολιτικών της», σημειώνει ο Τομέας Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε μια βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση προχώρησε ο κ. Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Με ωμό τρόπο δήλωσε πως «προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου Κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες». Ο λόγος; Γιατί η χώρα μας, λέει, έχει χαμηλή ανεργία και μεγάλη ανάπτυξη και…πια δεν χρειάζεται αυτό το επίδομα!

Δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζουν οι Υπουργοί της ΝΔ, αλλά είναι βέβαιο πως μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και το ίδιο το κοινωνικό κράτος, ακόμη δυσκολότερες μέρες.

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Είναι προφανές ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έκανε «λάθος». Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο «κενό» που άφησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμα των πολιτικών της. Λες και η εξαθλίωση των ανέργων, οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, οι περικοπές επιδομάτων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα δώσουν ώθηση στο επιχειρείν, όταν όλοι οι μικρομεσαίοι κλάδοι είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό και όταν το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε στους ημέτερους κουμπάρους της κυβέρνησης, χωρίς καμία δυνατότητα να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και να επεκταθούν σε νέες αγορές ενισχύοντας τις υποδομές τους.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγικότητα της Εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε υπεραπασχόληση σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας και απουσία εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. 43% περίπου των νέων προσλήψεων είναι πια μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, που σημαίνει 472 ευρώ καθαρά, ενώ περίπου μέσα σε έναν χρόνο 5.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μετατράπηκαν σε μερικής. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που όσοι καλούνται να βρουν εργασία έχουν να αντιμετωπίσουν το 13ωρο, τις απλήρωτες υπερωρίες, την ανεξέλεγκτη εργοδοτική αυθαιρεσία και την υπερεργασία και μια συνολική αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το «εργασιακό» θαύμα που υπερασπίζεται ο κ. Μαρινάκης είναι γνωστό σε όλους ότι αποτελεί μόνο μια γαλάζια επικοινωνιακή φούσκα. Η σκληρή πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα λέει τα εξής (στοιχεία από ΕΡΓΑΝΗ): Αλήθεια, σε μια χώρα με πληθωρισμό 3,8, που από το 2022 μέχρι το 2025 τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 31,3% και μόνο το 2025, τα ενοίκια αυξήθηκαν επιπλέον 10% και που η αγοραστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωζώνης μαζί με την Βουλγαρία, ο κ. Μαρινάκης το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας;

Και αλήθεια, σε μια χώρα που οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν με τα κόκκινα χρέη, τα λουκέτα και την δυσθεώρητη αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων, εξαιτίας της καλπάζουσας ακρίβειας με υπογραφή Μητσοτάκη, αυτό μόνο σκέφτηκε η ΝΔ για να κατευνάσει τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου όταν αυτό καθημερινά εξαφανίζεται από τα καρτέλ και τις εξαγορές από τα συμφέροντα που η ίδια υπηρετεί;

Η ΕΛΑΣ αγωνίζεται για αλλαγή πολιτικής, με αξιοπρέπεια και συμπερίληψη, για ανάπτυξη που θα μοιράζεται δίκαια σε όλο το κοινωνικό σύνολο».