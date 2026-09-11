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«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, απόσπασμα το οποίο «ανέβασε» στο Facebook.

Την άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους δύο μήνες εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, το σχετικό απόσπασμα της οποίας «ανέβασε» ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, οι οποίες πιθανότατα τις επόμενες ώρες και μέρες θα αυξηθούν.

«Το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία. Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι, «εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά έφευγαν στο εξωτερικό»- έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων- τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη σου πει ότι «δεν βρίσκουμε εργαζόμενο». Πρέπει λοιπόν, το κράτος να κινηθεί, το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ενόψει των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Αλλά επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

{https://www.facebook.com/reel/2445246725964770}

Νέα Αριστερά: Εφιαλτικό το όραμα Μαρινάκη για τους άνεργους

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε χθεσινή του συνέντευξη παρουσίασε ανερυθρίαστα και κυνικά το εφιαλτικό «όραμά» του για τους ανέργους. Αφού προχώρησε στον πρωτοφανή ισχυρισμό πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μη βρίσκει», εισηγήθηκε το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόνο για δύο μήνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι συγκεκριμένες θέσεις που εξέφρασε ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν μνημείο κυνικότητας και κοινωνικού δαρβινισμού, ενώ βρίσκονται σε πλήρη αντίστιξη με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον ανεπτυγμένο κόσμο. Σε μια οικονομία στην οποία οι εργαζόμενοι αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα, καθώς το κόστος ζωής εκτοξεύεται κάθε μήνα λόγω της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει την απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων. Θέλει, δε, να μετακυλήσει την ευθύνη για την αδυναμία εύρεσης εργασίας στους ίδιους τους ανέργους.

Ο ταξικός χαρακτήρας των αντικοινωνικών απόψεων του Παύλου Μαρινάκη γίνεται ακόμα πιο σαφής από το δεύτερο σκέλος των φρικιαστικών δηλώσεών του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρότεινε «τα λεφτά που θα γλιτώσουμε» να δοθούν στις επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη καταδεικνύουν πως η κυβέρνηση αποσκοπεί στην εξαθλίωση των πιο ευάλωτων ομάδων και στην κλιμάκωση της επίθεσης κατά των εργαζόμενων. Στόχος της είναι οι εργαζόμενοι που χάνουν την εργασία τους να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλύπτουν ορισμένες από τις βασικές ανάγκες τους, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση των ανισοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά: Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του, που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον Μεσαίωνα και θα διαμορφώσουν μια οικονομική και κοινωνική ζούγκλα; Αν όχι, τότε πρέπει άμεσα να αποπέμψει τον Παύλο Μαρινάκη από τη θέση του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid036jcVnF1oTPGiws5s3Xzk56iUo9MT8BEECZkrzZhzGqDEgjqvCY6qVuR3B3eki42yl}

Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ: Όχι στην κοινωνία των δυο μηνών και των δυο ταχυτήτων

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη θέση αποτυπώνει «τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων» από την κυβέρνηση. Οπως σημειώνουν «η πρόταση αυτή είναι κοινωνικά επικίνδυνη», αφού όπως επισημαίνουν: «Η περικοπή του επιδόματος ανεργίας σημαίνει εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων. Σημαίνει ουσιαστικά την κατάργηση ενός πραγματικού κοινωνικού δικτύου προστασίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πρόταση σοκ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Επίδομα ανεργίας μέχρι 2 μήνες!

Όχι στην κοινωνία των δυο μηνών και των δυο ταχυτήτων.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ έχει αναδείξει εδώ και καιρό τις κυβερνητικές επιθέσεις και τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων.

Η πρόταση, όμως, του κυβερνητικού εκπροσώπου για χορήγηση επιδόματος ανεργίας μόλις για δύο μήνες ξεπερνά κάθε όριο.

Δεν μας εκπλήσσει. Είναι ακόμη ένα δείγμα των προθέσεων και των επιλογών της κυβέρνησης.

Η πρόταση αυτή είναι κοινωνικά επικίνδυνη.

Η περικοπή του επιδόματος ανεργίας σημαίνει εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων. Σημαίνει ουσιαστικά την κατάργηση ενός πραγματικού κοινωνικού δικτύου προστασίας.

Σημαίνει ότι ο άνεργος θα εξαναγκάζεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε δουλειά, με οποιουσδήποτε όρους και με οποιονδήποτε μισθό, προκειμένου να επιβιώσει.

Και τελικά σημαίνει κάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους: περαιτέρω συμπίεση των μισθών και υποβάθμιση των όρων εργασίας.

Η κυβέρνηση, άλλωστε, μας έχει ήδη δείξει τα δείγματα γραφής της στην αντιμετώπιση των ανέργων.

Το σχέδιο Πισσαρίδη και η πολιτική σταδιακής απόσυρσης του κράτους από τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών φαίνεται πως αποτελούν έναν σχεδιασμό που ξετυλίγεται βήμα-βήμα.

Η προπληρωμένη κάρτα, με τον περιορισμό της χρήσης του επιδόματος ανεργίας σε μετρητά.

Οι ολοένα και αυστηρότεροι περιορισμοί.

Οι ποινές και οι διαγραφές ανέργων από το μητρώο της ΔΥΠΑ, ακόμη και για δύο χρόνια.

Και τώρα, η πρόταση για επίδομα ανεργίας μόλις δύο μηνών.

Αυτό πλέον ξεπερνά κάθε όριο.

Δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι εγκατάλειψη.

Δεν είναι προστασία των ανέργων. Είναι τιμωρία της ανεργίας.

Δεν είναι κράτος κοινωνικής προστασίας. Είναι ένα κράτος που αφήνει τον άνεργο μόνο απέναντι στην ανάγκη.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την πρόταση.

Καλούμε τα κόμματα, τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και κάθε πολίτη να την καταδικάσουν αποφασιστικά.

Γιατί η ανεργία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρία, εκβιασμούς και εξαθλίωση.

Διεκδικούμε:

Προστασία των ανέργων.

Προστασία των εργαζομένων.

Αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπή ζωή για όλους.

Όχι στην κοινωνία των δύο μηνών και των δύο ταχυτήτων.

Όχι στην κατάργηση της κοινωνικής προστασίας.

Το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα και κοινωνική ανάγκη.

Τέλος Υπενθυμίζουμε στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι το επίδομα ανεργίας προέρχεται κυρίως από εισφορές εργαζομένων».

Αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ

Με αφορμή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, ο αναπληρωτής Γραμματέας Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Κουνάκης ρωτά τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ στα Δωδεκάνησα, Γιάννη Παππά, Μανώλη Κόνσολα, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλη Υψηλάντη αν συμφωνούν.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Δύο μήνες ανεργία; Οι τέσσερις κυβερνητικοί βουλευτές της Δωδεκανήσου να απαντήσουν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι, κατά την προσωπική του άποψη, το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες.

Στα νησιά αυτή η δήλωση δεν είναι θεωρία. Είναι η ζωή χιλιάδων οικογενειών.

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος δουλεύει όλο το καλοκαίρι για να λειτουργήσει ο τουρισμός, να αυξηθεί το ΑΕΠ και να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Και μετά καλείται να βγάλει τον χειμώνα σε έναν από τους ακριβότερους τόπους της Ελλάδας.

Και ας καταλάβουμε επιτέλους για τι μιλάμε: πολλοί εποχικοί παίρνουν περίπου τρεις μήνες επίδομα και, με τη φορολογική επιβάρυνση, αισθάνονται ότι ο ένας επιστρέφει στο κράτος. Δηλαδή ήδη δύο τους μένουν στην πράξη.

Γι’ αυτό ρωτάω ευθέως τους τέσσερις κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου:

Συμφωνείτε με τον κ. Μαρινάκη; Ναι ή όχι;

Μπορεί ένας ξενοδοχοϋπάλληλος να βγάλει τον χειμώνα στη Ρόδο ή στην Κω με δύο μήνες επίδομα;

Θα ζητήσετε επέκταση και ουσιαστική φορολογική προστασία του επιδόματος ή θα δεχθείτε νέα μείωση;

Και τελικά, θέλετε τους εργαζόμενους να μείνουν στα νησιά μας ή να πάρουν τις οικογένειές τους και να φύγουν στο εξωτερικό;

Δεν γίνεται τον Αύγουστο να τους αποκαλούμε «ραχοκοκαλιά του τουρισμού» και τον Νοέμβριο να τους αντιμετωπίζουμε σαν αριθμούς σε ένα Excel.

Η εποχικότητα δεν είναι επιλογή του εργαζόμενου. Είναι η πραγματικότητα της νησιωτικής οικονομίας.

Οι τέσσερις βουλευτές μας έχουν τον λόγο».

{https://www.facebook.com/panagiotis.kounakis/posts/pfbid02sikbqQHaZqHtFMEbxLJw27Yw42eASyFnXHCHdftTdCvzbqhQMcBZP9ori8yzoPu1l}

Εργατικό Κέντρο Ρόδου: Όχι άλλη κοροϊδία, όχι άλλη υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων

« “Δύο μήνες και πολύ σας είναι;” – Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου απαιτεί απαντήσεις για τους εποχικούς εργαζόμενους

Άκουσον άκουσον!

“Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες”.

Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

Και ας προσπαθήσει να μας πείσει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Δεν μιλάμε για μια τυχαία δήλωση. Μιλάμε για δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και, ως εκ τούτου, για μια θέση που δημιουργεί ξεκάθαρα πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση τόσο καιρό μιλούσε για πεντάμηνη επιδότηση των εποχικών εργαζομένων. Και σήμερα ακούμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες.

Τελικά, ποιον κοροϊδεύετε;

Τους εργαζόμενους που δουλεύουν ολόκληρη τη σεζόν;

Τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο τον τουρισμό της Ρόδου και των νησιών μας;

Τους εργαζόμενους που κάθε καλοκαίρι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν δύσκολο χειμώνα;

Μάλλον κάποιοι βολεύτηκαν με τους μετακλητούς και με εργαζόμενους που εισάγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες της τουριστικής αγοράς και τώρα θεωρούν ότι μπορούν να βάλουν στην άκρη τους ντόπιους εργαζόμενους που τόσα χρόνια κρατούν όρθιο τον τουρισμό.

Και το πιο προκλητικό;

Βάζετε χέρι στα χρήματα των εργαζομένων. Χρήματα που έχουν πληρώσει οι ίδιοι μέσα από τον ιδρώτα και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Και στη συνέχεια εμφανίζεστε ως γενναιόδωροι, μοιράζοντας παροχές, κουπόνια και ενισχύσεις με χρήματα που δεν σας ανήκουν.

Μας είπατε ότι τελείωσαν τα μνημόνια....

Μας είπατε ότι επιστρέφουμε στις προ μνημονίου συνθήκες.....

Μας υποσχεθήκατε πεντάμηνη επιδότηση....

Και τώρα ακούμε: δύο μήνες!

Τι ακριβώς άλλαξε;

Καλούμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα να πάρουν θέση ΤΩΡΑ...

τους βουλευτές που εκλέγονται σε έναν νομό όπου η οικονομία στηρίζεται κατεξοχήν στον τουρισμό.

Τι λένε για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου;

Συμφωνούν;

Δέχονται οι εποχικοί εργαζόμενοι της Ρόδου να περιοριστούν σε δύο μήνες επίδομα;

Θα υπερασπιστούν τους εργαζόμενους του τόπου τους ή θα σιωπήσουν;

Τι θα απαντήσουν στον ξενοδοχοϋπάλληλο, στον εργαζόμενο στην εστίαση, στον οδηγό, στον εργαζόμενο στα τουριστικά καταστήματα και σε κάθε εποχικό εργαζόμενο που θα προσπαθήσει να βγάλει τον χειμώνα με την ακρίβεια να καλπάζει, τα καύσιμα να ανεβαίνουν και το κόστος ζωής να γίνεται κάθε μέρα δυσβάσταχτο;

Θα του πουν:

“Δύο μήνες και πολύ σου είναι”;

Ο εποχικός εργαζόμενος δεν ζητά ελεημοσύνη.

Ζητά το δικαίωμά του.

Ζητά τα χρήματα που έχει πληρώσει.

Ζητά να ζήσει με αξιοπρέπεια μέχρι να ξαναδουλέψει.

Και οι βουλευτές του νομού δεν μπορούν να κρυφτούν.

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα, πάρτε θέση ΤΩΡΑ.

Όχι αύριο.

Όχι μετά από κομματική σύσκεψη.

Όχι με μισόλογα.

ΤΩΡΑ.

Γιατί όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα.

Είναι πολιτική επιλογή.

Και κάτι τελευταίο προς κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο και κάθε κυβερνητικό παράγοντα που μιλά εύκολα για τα χρήματα των εργαζομένων:

Δοκιμάστε, έστω για λίγο, να ζήσετε με 1.200 ευρώ τον μήνα και όχι με τους μισθούς και τα προνόμια που απέχουν έτη φωτός από την καθημερινότητα του εργαζόμενου.

Τότε ίσως καταλάβετε τι σημαίνουν δύο μήνες ανεργίας.

Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου δεν θα κάνει πίσω.

ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

Όχι άλλη κοροϊδία.

Όχι άλλη υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Όχι άλλα παιχνίδια με τα χρήματα των εργαζομένων....», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Ρόδου.