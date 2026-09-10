«Το να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση είναι σαν να μιλάει για το Μουντιάλ ένας άσχετος», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ χθες στη ΔΕΘ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε ότι η βασική πηγή αντίδρασης για κάθε λογικό άνθρωπο είναι όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομία, κάνοντας λόγο για «θράσος» και «απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή». Όπως είπε, ωστόσο, οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού επεκτάθηκαν και σε άλλα ζητήματα, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης και η τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο.

Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» που παρέδωσε ένα έργο το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν ήταν λειτουργικό.

Για την τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε το σύστημα σε ποσοστό μόλις 1%, ενώ σήμερα «κουνάει το δάκτυλο» στην κυβέρνηση που την ολοκλήρωσε.

«Παραλάβαμε μία σύμβαση στην οποία δεν είχε γίνει καμία σοβαρή δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και προχώρησε σε παρεμβάσεις όπως ο γεωεντοπισμός και το σύστημα ΕTCS.

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Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε και τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για ρουσφέτια στον χώρο της Υγείας, υποστηρίζοντας ότι «όχι μόνο δεν συμβαίνουν ρουσφέτια στην υγεία, αλλά ακριβώς το αντίθετο», με το νέο σύστημα για τη σειρά των χειρουργείων.

«Ξεπερνάει ακόμα και το 2015»

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το «εγχειρίδιο πολιτικής απάτης» που, όπως είπε, «ξεπερνάει ακόμη και το 2015».

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ειδικότερα στις εξαγγελίες για γιατρούς και νοσηλευτές, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο έως το 2030.

Αντίστοιχες διαφορές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχουν και στην εξαγγελία για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Όπως είπε, το κόστος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο έως το 2030, ενώ στην κοστολόγηση της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπεται μόνο για το 2027. «Ποιος θα τους πληρώνει από το 2028;» διερωτήθηκε.

Ανάλογα ερωτήματα έθεσε και για την εξαγγελία περί δωρεάν μετακινήσεων από το 2027, αλλά και για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τα παιδιά, ενώ υποστήριξε ότι το πρόγραμμα δεν προβλέπει δαπάνη για προσλήψεις εκπαιδευτικών το 2027-2028.

«Από τις απάτες, περάσαμε στις αυταπάτες», είπε χαρακτηριστικά.

«Αστεία η συζήτηση συγκυβέρνησης με τον Τσίπρα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «αστεία», σημειώνοντας ότι το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ποιος θα είναι δεύτερος εκλογικά, άρα ο αντίπαλός μας, θα το καθορίσουν οι πολίτες», ανέφερε.

Όπως τόνισε, δουλειά της κυβέρνησης είναι «να είμαστε αποτελεσματικοί και να περιγράψουμε ρεαλιστικό σχέδιο».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση σχετικά με την κοστολόγηση των μέτρων.

«Το να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση είναι σαν να μιλάει για το Μουντιάλ ένας άσχετος», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη ΔΕΘ», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσίασε το κόστος και το πώς αυτό απλώνεται έως το 2030. «Το κόστος δεν το διαιρούμε, αλλά το πολλαπλασιάζουμε επί τέσσερα», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διγλωσσία και ότι στο ΠΑΣΟΚ «δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν». «Σεβόμαστε τα χρήματα των φορολογουμένων, δίνουμε όσα μπορούμε», σημείωσε.

Για τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ότι υπήρχε ισορροπία και πολυφωνία.

«Πυροτέχνημα» της Τουρκίας τα θαλάσσια πάρκα

Αναφερόμενος στα θαλάσσια πάρκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, χαρακτηρίζοντας τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα «πυροτέχνημα» που «δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση για το εάν μπορούν να περάσουν ελληνικά πλοία και να δραστηριοποιούνται Έλληνες ψαράδες στις περιοχές αυτές, καθώς και για το εάν η Ελλάδα είναι έτοιμη για εμπλοκή σε περίπτωση τουρκικής κίνησης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιδρά όπως πρέπει για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

«Δεν υποχωρούμε, είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ, αμυντικά και διπλωματικά», ανέφερε.

«Σημασία έχει ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας»

Σχολιάζοντας δηλώσεις των υπουργών Γιώργου Φλωρίδη και Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την επιθετικότητα της Τουρκίας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση ισχυροποιεί τις ένοπλες δυνάμεις και στηρίζει τους ανθρώπους τους, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση.

«Μπορεί να θέλει προσοχή η διατύπωση, δέχομαι την κριτική, αλλά να δούμε την ουσία», είπε.

Όπως υπογράμμισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σε μία περίοδο κρίσεων έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται «στο τιμόνι της χώρας», εάν προκύψει μία τέτοια κρίση. «Ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια πιθανή κρίση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι έχει σημασία η χώρα να διαθέτει σταθερή κυβέρνηση, «όχι με όρους φόβου, αλλά με όρους ουσίας».

Για τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Ελλάδα καλλιεργεί και ενισχύει τις διμερείς σχέσεις. Όπως είπε, στο πλαίσιο των δύο αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνεται και η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη στην Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι υπήρξε προκαταρκτική κατανόηση με την αιγυπτιακή κυβέρνηση για τη Μονή Σινά. Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το έργο θα προχωρήσει βάσει του προγραμματισμού.

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα: «Άλλαξε όλο το πρωτόκολλο διαχείρισης»

Στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι έχουν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη θα κρίνει τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση.

Όπως είπε, έχουν δημιουργηθεί 63 νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εφαρμόζονται το panic button και safe houses σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, έχει αλλάξει η διαχείριση των καταγγελιών και η διαδικασία μεταφοράς θυμάτων σε ιατροδικαστική υπηρεσία, με γνώμονα την ασφάλειά τους. Έκανε επίσης αναφορά στον οδηγό για τους πολίτες, στη φόρμα αξιολόγησης για τους αστυνομικούς και στη σειρά νομοθετικών αλλαγών που έχουν υλοποιηθεί.

«Άλλαξε όλο το πρωτόκολλο διαχείρισης», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την τραγική δολοφονία της Κυριακής Γρίβα «μάθημα για όλους τους λειτουργούς». Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στις προηγούμενες κυβερνήσεις, λέγοντας ότι οι «υποτιθέμενα ευαίσθητες αριστερές κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα» και κάλεσε την κα Κουφονικολάκου να απαντήσει για τους Ποινικούς Κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα και, όπως υποστήριξε, οδήγησαν σε μείωση ποινών για εγκλήματα.

Ακρίβεια: «Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά εξαγγέλλουμε»

Για την ακρίβεια, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική λογική από την αντιπολίτευση. «Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά, μετά εξαγγέλλουμε τα μέτρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 91 φόρους.

«Εφαρμόζουμε ό,τι ανακοινώνουμε. Σέβομαι την κριτική των πολιτών. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορέσαμε να μαζέψουμε και όσα μας επιτρέπει η Ευρώπη», σημείωσε.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να επιστρέφονται στην κοινωνία οι δημοσιονομικές δυνατότητες μέσω μέτρων μόνιμου χαρακτήρα.

Για την κριτική σχετικά με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δεν έχει καμία βάση», παραπέμποντας στη σαφή, όπως είπε, απάντηση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Τέλος, αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του καλλιτέχνη.

«Μαζί με τον Γιώργο φεύγει μια διαφορετική εποχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μένει στην ανάρτηση του υπουργού Υγείας και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

«Όλα πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να το εφαρμόζουν οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι», κατέληξε.

{https://www.youtube.com/watch?v=Yv6k2DP3z4Y}