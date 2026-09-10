«Το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο», τονίζει η ΕΛΑΣ.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε, με ανακοίνωσή της, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύκλοι του οποίου κοστολόγησαν 40 δισ. ευρώ (σε βάθος 4ετίας) το πρόγραμμα του κόμματος που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκης.

«Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά «κοστολόγηση» της ΝΔ. Από τα 18 δισ. του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ», αναφέρει η ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που τη βολεύει».