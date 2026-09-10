Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να δηλωθούν στο Μ.Ι.Δ.Α. οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους θα καταβάλλεται το ενοίκιο.

Νέα, ουσιαστική παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των ενοικίων ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Η έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος έχει ήδη μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου 2026. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που απαιτείται ώστε να δηλωθούν στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους θα καταβάλλεται το ενοίκιο για κάθε μίσθωση. Παράλληλα, εκκρεμεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 210 του ν. 5222/2025 και η οποία θα καθόριζε τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή των σχετικών κυρώσεων.

Στη βάση αυτή οι ιδιοκτήτες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις φορολογικές συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν τόσο για τους εκμισθωτές όσο και για τους ενοικιαστές σε περιπτώσεις όπου το μίσθωμα δεν καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η ΠΟΜΙΔΑ ήδη από τις 18 Μαρτίου 2026 είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το νέο σύστημα, προειδοποιώντας ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις εάν οι μισθωτές τους αρνηθούν, για οποιονδήποτε λόγο, να πληρώσουν το ενοίκιο μέσω τράπεζας.

Στο επίκεντρο του νέου αιτήματος της ΠΟΜΙΔΑ προς την κυβέρνηση βρίσκεται η σύνδεση του νέου μέτρου με το Μ.Ι.Δ.Α. Όπως υποστηρίζεται, για να είναι εφικτός ο έλεγχος της τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων σε μηνιαία βάση, θα πρέπει προηγουμένως να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα εφαρμογή και να δοθεί η δυνατότητα δήλωσης των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών.

Ζητούν η τραπεζική πληρωμή ενοικίων να αρχίσει τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη σύνδεση

Για τον λόγο αυτό ζητείται να μην υπάρξει απλώς ακόμη μία ολιγόμηνη μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής. Αντίθετα, προτείνεται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα αρχίσει τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του Μ.Ι.Δ.Α.

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Βάρος δίνεται και στις εξαιρέσεις που, σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει να προβλεφθούν πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο. Μεταξύ άλλων, ζητείται να μην επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις για μισθώματα κατοικιών έως 500 ευρώ τον μήνα, καθώς και για μισθώσεις μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ανάλογη εξαίρεση προτείνεται για ενοίκια που έχουν δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ως ήδη προκαταβληθέντα στον εκμισθωτή, για μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί έναντι οφειλής, καθώς και για ποσά που κατατίθενται για οποιονδήποτε λόγο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το αίτημα για ακίνητα με πολλούς ιδιοκτήτες

Οι προτάσεις επεκτείνονται και στον τρόπο πληρωμής όταν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες. Ζητείται να προβλεφθεί ρητά ότι το ενοίκιο που οφείλεται σε περισσότερους συνεκμισθωτές ή συνιδιοκτήτες θα μπορεί να καταβάλλεται είτε σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό είτε στον λογαριασμό ενός από αυτούς, ακόμη και σε λογαριασμό εξουσιοδοτημένου τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει δηλωθεί στο Μ.Ι.Δ.Α.

Αντίστοιχη πρόβλεψη ζητείται για περιπτώσεις στις οποίες τα μισθώματα εισπράττονται βάσει συμφωνίας από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, όπως συμβαίνει μεταξύ άλλων με ιδιοκτήτες που κατοικούν στο εξωτερικό.

Το ακατάσχετο

Στο τραπέζι τίθεται επίσης η θέσπιση ακατάσχετου για μηνιαία μισθώματα έως 1.600 ευρώ όταν κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό ή βρίσκονται εις χείρας τρίτου. Το αίτημα αφορά ιδιαίτερα περιπτώσεις στις οποίες τα ενοίκια αποτελούν το μοναδικό ουσιαστικό εισόδημα του ιδιοκτήτη πέραν της σύνταξής του και ενδεχομένως ενός μικρού ποσού τραπεζικών τόκων.

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί τη δημιουργία ειδικής διαδικασίας ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, ώστε ιδιοκτήτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή κυρώσεων που θεωρούν ότι τους καταλογίστηκαν εσφαλμένα.