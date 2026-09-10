Η κατάρρευση στην ιδιωτική κλινική, η διακομιδή στο «Ελπίς» και τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη χώρα η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σοβαρό επεισόδιο και κατέρρευσε. Ακολούθησε κινητοποίηση για τη διακομιδή του, με το ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Μαζωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Η μοιραία κατάρρευση στην κλινική

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στη συγκεκριμένη δομή. Άμεσα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός διακομιδής και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Λίγη ώρα αργότερα, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης.

Παρά τις προσπάθειες, όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τι έκανε στην κλινική

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται είναι ο λόγος για τον οποίο ο τραγουδιστής βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, ο Μαζωνάκης φέρεται να υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πρόκειται για ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από το αίμα και αντικαθίσταται στο πλαίσιο συγκεκριμένων ιατρικών ενδείξεων.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου και οι συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατρική και ιατροδικαστική διερεύνηση.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η κλινική

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν προκειμένου να καταγραφούν όλα όσα συνέβησαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ιατρικό ιστορικό, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η θεραπεία, αλλά και στις ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά την εκδήλωση του επεισοδίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα ιατρικά δεδομένα και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν τα τελευταία λεπτά πριν από την ανακοπή.

Η διακομιδή στο «Ελπίς»

Η μεταφορά στο νοσοκομείο αποτέλεσε την τελευταία προσπάθεια να κρατηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στη ζωή.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στην ιδιωτική δομή και παρέλαβε τον τραγουδιστή σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στο «Ελπίς» συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.

Τι κατέθεσαν οι δύο γιατροί της κλινικής

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης κατέθεσαν ο γιατρός, στο όνομα του οποίου βρίσκεται η κλινική στο Κολωνάκι, και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, που βρισκόταν στον χώρο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στην κατάθεσή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, αλλά της συζύγου του, η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία και την παρακολούθησή του.

Ο γιατρός φέρεται επίσης να αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με τον συνήγορό τους, οι δύο γιατροί αρνούνται ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ιατρική πράξη και τον θάνατο του τραγουδιστή.

Μετά τις καταθέσεις τους, οι δύο γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, καθώς οι Αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση και τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη στην υπόθεση.

Η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη και ο έλεγχος του ΙΣΑ

Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας ότι ξεκίνησε έλεγχος στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο χώρος δεν διέθετε άδεια κλινικής, αλλά λειτουργούσε ως απλό παθολογικό ιατρείο, επισημαίνοντας ότι σε έναν τέτοιο χώρο δεν επιτρέπεται, όπως ανέφερε, η διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Για τον λόγο αυτό, όπως έκανε γνωστό, ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να πραγματοποιήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα και ότι αυτή θα είναι που θα δείξει εάν υπάρχει ευθύνη και σε ποιον μπορεί να αποδοθεί.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2097745420499997092?ref_src=twsrc%5Etfw}