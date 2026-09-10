Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί χθες το απόγευμα το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά και τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου είναι πολλά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, ο τραγουδιστής φεύγει από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι και η πλασμαφαίρεση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί χθες το απόγευμα το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας ωστόσο, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ στις 16:21 και στις 16:28 κατέφθασε διασώστης με μοτοσικλέτα κι αμέσως ξεκίνησε η προσπάθειά καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο και τον διακόμισε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Εκεί, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες, αλλά η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του στις 17:40.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το ιδιωτικό ιατρείο, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι ο συγκεκριμένο χώρος (τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει «υποτιθέμενη κλινική») στο Κολωνάκι διέθετε άδεια λειτουργίας παθολογικού ιατρείου οπότε η προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έπρεπε να γίνει εκεί. Συμπληρώνει ότι ζήτησε από τον Γιώργο Πατούλη να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενημέρωσε ότι έδωσε εντολή και διενεργείται έλεγχος στο ιατρείο.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Στην ενότητα Treatments (Θεραπείες) διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, ότι «Η θεραπεία μας με βλαστοκύτταρα CD34+ αντιμετωπίζει διάφορες παθήσεις, μεταξύ των οποίων: [...] Επούλωση τραυμάτων και αναγέννηση του δέρματος με ενίσχυση μέσω της θεραπείας με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). Επίσης σε άλλο σημείο: «Αξιοποιώντας τη δύναμη της αναγέννησης, βρισκόμαστε στην αιχμή της ιατρικής καινοτομίας με την προηγμένη θεραπεία μας με βλαστοκύτταρα CD34+».

Η θεραπεία CD34+ είναι μια διαδικασία αναγέννησης (προσθέτει ζωντανά κύτταρα για να επισκευάσει τον οργανισμό). Χρησιμοποιεί το ίδιο μηχάνημα με τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης για να ξεχωρίσουν τα συστατικά του αίματος, αλλά λειτουργούν με εντελώς αντίθετο τρόπο. Όπως ανέφερε χθες το βράδυ ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, Νίκος Αγαπηνός τα μηχανήματα είχαν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν υπάρχει τίποτε παράνομο.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλους όσοι είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη.

Ο πρώτος άνθρωπος που κλήθηκε να καταθέσει είναι ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν υπέστη την ανακοπή. Οι αστυνομικοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλους όσοι είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες, πριν φτάσει στο ιατρείο, κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και στη συνέχεια, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι δύο γιατροί, αφέθηκαν ελεύθεροι και έφυγαν μετά τις καταθέσεις τους, χωρίς να προχωρήσουν σε κάποια δήλωση.

Στις δηλώσεις του, έξω από το ΑΤ Κυψέλης, ο συνήγορος του ιατρού, Νίκος Αγαπηνός, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε προκαταβολική ενοχοποίηση πριν από τα επίσημα πορίσματα: ​«Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, πρέπει να περιμένει και ειδικά εν όψει του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να το λέμε και να το τηρούμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα. Γνωρίζοντας λοιπόν και προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια».

Αναφερόμενος στην εν εξελίξει προκαταρκτική εξέταση, ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως δεν υφίσταται ποινική ευθύνη, ενώ έδωσε στοιχεία για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου:

​«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη, ούτε τίποτα προς έρευνα. Γιατρός είναι μόνο η κυρία, παθολόγος, που θεράπευε τον κύριο που ήταν ασθενής. Η αστική ευθύνη για να στοιχειοθετηθεί προϋποθέτει ιατρική αμέλεια, δηλαδή να έκανες μια ιατρική πράξη λάθος. Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλλει να αποδειχθούν».

​Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι πέραν της ιδιότητάς τους ως σύζυγοι, έχουν ατομική δραστηριότητα ο καθένας».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο συνήγορος περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση των εντολέων του, απευθύνοντας έκκληση για νηφαλιότητα: «Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είναι σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Να περιμένουμε και αφού δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρξουν ευθύνες εννοείται να αποδοθούν, αλλά αν δεν υπάρξουν;».