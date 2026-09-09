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Πάει ο καιρός που οι κυβερνήσεις συνεργασίας ήταν οι μόνες που ήταν αποτελεσματικές- και με τον τρισκατάρατο Σαμαρά επικεφαλής!

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης προειδοποίησε την Τρίτη την κοινή γνώμη πως σε περίπτωση ακυβερνησίας, αν δεν βγει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης δηλαδή, θα «κάνουν ντου οι απέναντι».

Αν και ικανότατο πολιτικό στέλεχος ο Γ. Φλωρίδης «ξέχασε» ορισμένα ακόμα πράγματα που θα συμβούν αν δεν εκλεγεί αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός:

-Θα βρουν ανοχύρωτη τη χώρα και θα κάνουν «ντου» και οι εξωγήνιοι!

-«Θα μας πάρουν τις γυναίκες», όπως θα συνέβαινε αν ερχόταν οι κομμουνιστές!

-Η Αλβανία θα εισβάλλει στην Ήπειρο προκειμένου να κατακτήσει τις περιοχές που διεκδικούν οι ...Τσάμηδες!

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-Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκμεταλλευτεί το όλο κλίμα η Βουλγαρία και να επιχειρήσει να διεκδικήσει ξανά τη Θεσσαλονίκη.

-Οι δε εργαζόμενοι θα παίρνουν τρόφιμα με το ...δελτίο!

Όμως:

-Αυτή την Ελλάδα θα αφήσει πίσω του ο Μητσοτάκης; Που δεν έχει συνέχεια, που δεν μπορεί να επιβιώσει με μια κυβέρνηση συνεργασίας; Που δεν μπορεί να την προστατεύσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της;

-Και τι άλλαξε από το 2012-15 που μόνο μια κυβέρνηση συνεργασίας μπορούσε να σώσει τη χώρα; Και μάλιστα με επικεφαλής τον ...τρισκατάρατο τον Σαμαρά επικεφαλής; Και με αντιπρόεδρο τον επίσης ...τρισκατάρατο Βενιζέλο; (Απλά το σύστημα εξουσίας χρειαζόταν τότε τη συνεργασία, τώρα μέρος αυτού θέλει την αυτοδυναμία με Μητσοτάκη πρωθυπουργό!).

ΥΓ: Θεέ μου πόση αλαζονεία και πόση ανοησία χρειάζεται για να θέσεις ένα εκβιαστικό «δίλημμα»;