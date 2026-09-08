«Έχει ιστορική παρακαταθήκη, έχει έναν λόγο παραπάνω να προστατεύσει την υστεροφημία του», είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ τιμώ και αναγνωρίζω το έργο του Αντώνη Σαμαρά γιατί με αυτόν και τη Νέα Δημοκρατία κρατήσαμε, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάδα στο ευρώ. Είμαι υπερήφανος που ήμουν υπουργός του. Σεβασμός στους πρώην προέδρους του κόμματος και τους πρώην πρωθυπουργούς», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 σχετικά με τη «μετωπική» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και έδωσε κατά τη γνώμη μου μια πολύ ήπια απάντηση. Πολύ ήπια. Στην ουσία κάλεσε τον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα. Μια χαρά τα είπε. Πολύ ήπιος και πολιτισμός. Δεν θα πούμε εμείς εάν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς», συνέχισε σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Συνέντευξη Τύπου αν πάνε μαζί Σαμαράς και Σαλμάς

Αναφορικά με τα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς, ότι θα σταθεί στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου αν αυτό τελικά συμβεί. «Εάν ο Σαλμάς προσχωρήσει στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, τότε θα κάνω μια συνέντευξη Τύπου για το τι έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Σαλμά. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να καταλάβει ο κόσμος την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ελπίζω να μην το ζήσω αυτό. Ο κ. Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της σκευωρίας Novartis. Ο κ. Σαμαράς είχε πει «μέχρι τέλους». Ο κ. Σαλμάς ήταν από τους πρώτους που πήγε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω», είπε.

«Θα μιλήσουμε όταν πρέπει αν κάνει κόμμα»

«Αν τελικά το κάνει τότε θα μιλήσουμε όπως πρέπει. Προς το παρόν ξεκαθαρίζω δεν έχουν αλλάξει τα συναισθήματά μου για τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει ιστορική παρακαταθήκη, έχει έναν λόγο παραπάνω να προστατεύσει την υστεροφημία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακούσει τη γνώμη μου», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας»

Όσον αφορά στην τωρινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είπε: «Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας της χώρας. Σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και ενώ όλες οι χώρες κάνουν περικοπές δαπανών, εμείς τώρα δίνουμε».

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Συνεχίζοντας προσέθεσε: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν πάντα απαιτήσεις, θέλουν το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Η φτώχεια έχει πέσει».

Σε ερώτηση για το εάν οι παροχές που θα φέρουν τα μέτρα διενειμήθηκαν δίκαια, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε περισσότερα προς τους συνταξιούχους».

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