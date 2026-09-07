Ανατροπή στον καιρό: Από τη ζέστη σε φθινοπωρινό σκηνικό – Οι περιοχές που επηρεάζονται σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει η εικόνα του καιρού στη χώρα, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί πτωτική πορεία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της προγνωστικής τάσης του ECMWF που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η μεταβολή δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές, ωστόσο η υποχώρηση του υδραργύρου γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή στη δυτική Ελλάδα, όπου παράλληλα εμφανίζεται και το ισχυρότερο σήμα για βροχοπτώσεις.

Μεγάλη πτώση στα δυτικά

Στη δυτική Ελλάδα η μεταβολή της θερμοκρασίας εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη. Η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 34,2°C υποχωρεί προς τους 27,2°C, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική αλλαγή του σκηνικού. Παράλληλα, για τις 13 Σεπτεμβρίου καταγράφεται αυξημένη πιθανότητα για αξιόλογο υετό, με το προγνωστικό σήμα να δίνει περίπου 47% πιθανότητα για τουλάχιστον 5 χιλιοστά βροχής στη δυτική Ελλάδα.

Πτώση της θερμοκρασίας και στη βόρεια Ελλάδα

Αισθητή είναι η υποχώρηση και στη βόρεια Ελλάδα, όπου η διάμεση μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί από τους 29,6°C στους 26,6°C. Στην κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στους 28°C, ενώ οι πιθανότητες για βροχές παραμένουν σε πιο μέτρια επίπεδα. Η μεταβολή δεν θα εκδηλωθεί με τον ίδιο ρυθμό σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττική και την ανατολική Στερεά Ελλάδα η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται πιο αργή, ενώ αντίστοιχη σημαντική υποχώρηση διαφαίνεται και στην Πελοπόννησο. Αντίθετα, στο Αιγαίο και την Κρήτη η θερμοκρασιακή πτώση εμφανίζεται ηπιότερη, ενώ το σήμα για βροχές παραμένει ιδιαίτερα ασθενές.

Ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο

Στην αλλαγή του σκηνικού συμμετέχουν και οι άνεμοι. Τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν πιθανότητα τοπικής ενίσχυσης των ανέμων στο Αιγαίο, με χαρακτηριστικό το ισχυρό σήμα για ανέμους τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Δεν διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση του σήματος βροχοπτώσεων στα δυτικά, τα μέχρι τώρα δεδομένα σύμφωνα με τον κ. Κολυδά δεν δείχνουν μια παρατεταμένη και γενικευμένη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Η τάση που καταγράφεται είναι περισσότερο μια σταδιακή μετάβαση σε πιο δροσερές συνθήκες, με τις βροχές να εμφανίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

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Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΗΜΑ ΥΕΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα . Η νέα ανάλυση της 15ήμερης τάσης του ECMWF δείχνει σαφή σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τη μεταβολή να γίνεται αισθητή σε όλη τη χώρα, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Δεν πρόκειται για απότομη και γενικευμένη αλλαγή, καθώς σε ορισμένες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται έως περίπου τις 11–12 Σεπτεμβρίου.

Στη Βόρεια Ελλάδα η διάμεση μέγιστη υποχωρεί από τους 29,6°C στους 26,6°C, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η πτώση είναι εντονότερη, από τους 34,2°C στους 27,2°C. Εκεί εντοπίζεται και το ισχυρότερο υετικό σήμα, με πιθανότητα 47% για τουλάχιστον 5 mm στις 13 Σεπτεμβρίου.

Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία κατευθύνεται προς τους 28°C, με μέτριες πιθανότητες βροχής. Η Ανατολική Στερεά και η Αττική παρουσιάζουν πιο αργή υποχώρηση, ενώ στην Πελοπόννησο η πτώση είναι σημαντική. Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι θερμοκρασίες μειώνονται ηπιότερα και το υετικό σήμα παραμένει πολύ ασθενές.

Δεν διαφαίνεται παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο βροχών. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι τοπικές ενισχύσεις των ανέμων παραμένουν σημαντικές, με ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η πρόγνωση αποτυπώνει τάσεις και πιθανότητες, με αυξανόμενη αβεβαιότητα όσο απομακρυνόμαστε χρονικά.

{https://x.com/KolydasT/status/2096886200418161043}