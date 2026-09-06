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Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Περισσότερα από 6,7 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ το 14.

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=Ksk-7mr594Q}

Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση. Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε ένας νικητής που κερδίζει 100.000 ευρώ, ενώ 13 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ με 4+1 σωστές προβλέψεις.

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