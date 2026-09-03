Νέα κλήρωση του Τζόκερ στις 22:00.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται σήμερα (3/9) και τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους μεγάλους νικητές, ενώ οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας θα πάρουν από 100.000 ευρώ.

Την περασμένη Τρίτη (1/9) σημειώθηκε το 22ο διαδοχικό τζακ ποτ, κάτι που ανέβασε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της αποψινής κλήρωσης σε τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: