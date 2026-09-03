Ελαφρά τραυματίας ο χειριστής του σκαπτικού που ανετράπη.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αρτέμιδα, όταν μεγάλο σκαπτικό μηχάνημα ανατράπηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή της Βορινέζας. Το ατύχημα σημειώθηκε στον χώρο όπου πραγματοποιούνται εργασίες για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Από την ανατροπή προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στην καμπίνα του χειριστή. Ο χειριστής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά. Συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αρτέμιδας Παναγιώτη Λάμπρου στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν η ΕΟΜΑΚ, το Βραυρώνα 1 και το ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του σκαπτικού μηχανήματος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.