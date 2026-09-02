Το «βαρύ κατηγορώ» Μπένου σε Μητσοτάκη.

«Στην αρχή μου τα έδωσε όλα, μετά τα πήρε όλα πίσω». ΄Ηταν βαρύ το «κατηγορώ» του Σταύρου Μπένου στον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη συνοψίζοντας τη συνεργασία τους για την ανασυγκρότηση του Εβρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Εξέφρασε την οδύνη του για την προσπάθεια που έγινε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι προσχώρησε στη ΝΔ από τότε που δέχθηκε την πρόταση να αναλάβει την ευθύνη για την ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης Εύβοιας, κάτι που χαρακτήρισε «πατριωτικό καθήκον» το οποίο δεν τον απομάκρυνε κατά κανέναν τρόπο από το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Σουφλί για το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης – Masterplan «ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ», σε συνέχεια της 14ης συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου, στην οποία αναδείχθηκαν πολύ σοβαρές αποκλίσεις από το αρχικό Masterplan που τον οδήγησαν σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση, ο Σταύρος Μπένος προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρχει ένα ένα ενιαίο πνευματικό-επιχειρησιακό κέντρο», «σε τρία-τέσσερα χρόνια το πρόγραμμα θα έχει εκφυλιστεί». Με άλλα λόγια, εξήγησε ότι το ολιστικό σχέδιο ύψους 3 δισ ευρώ, με εξασφαλισμένους πόρους κυρίως κοινοτικούς, πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να σπάσει σε επιμέρους δράσεις για να μην διακινδυνευθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. «Αναμετράται το βαθύ κράτος με το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, ο Στ. Μπένος δήλωσε την αποχώρησή του από την Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση του Εβρου «για λόγους αξιοπρέπειας» δείχνοντας ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό που συνέβη:«Να είμαι εθελοντής, να δίνω τα πάντα, να με έχει καλέσει ο πρωθυπουργός να βοηθήσω, και ξαφνικά να έρχεται μια αντιπρόταση που ακυρώνει τη δική μου». Το «Διάζωμα», πάντως, το μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ιδρύσει, θα συνεχίσει να στηρίζει την όποια προσπάθεια γίνει.

Ο Στ. Μπένος απευθύνθηκε και στην αντιπολίτευση ζητώντας να αντιμετωπίσει την υπόθεση ως εθνική και όχι ως κομματική, με τη φράση "όλοι θα χάσουμε στο τέλος".

Ε.Σ.