Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία.

«Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα επιτύχουν», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση για την απόπειρα επίθεσης της Ρωσίας στη Γερμανία.

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, μέσω του Χ. «Παραμένουμε ακλόνητοι και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και την ασφάλειά μας», συμπληρώνει.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2094849135077634108}

Με αυτή την ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης προστέθηκε στη λίστα των Ευρωπαίων ηγετών που στάθηκαν στο πλευρό της Γερμανίας, μετά τις ανακοινώσεις του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στις 4 Αυγούστου. Τότε, εργαζόμενοι είχαν βρει ένα drone με εκρηκτικά και έναν πυροκροτητή στο αεροδρόμιο.

Η Γερμανία κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη

Σήμερα, Τρίτη, η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ως υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση, όπως χαρακτηρίστηκε. Για αυτό, ανακοινώθηκε πως κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, όπως και το «Ρωσικό Σπίτι των Επιστημών και του Πολιτισμού», στο Βερολίνο. Επιπλέον, η Γερμανία θα πιέσει για ισχυρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ελέγχους εισόδου για τους Ρώσους πολίτες και αυξανόμενη πίεση στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Μόσχας.