Ο Τιμ Κουκ μετέτρεψε την Apple σε έναν κολοσσό 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ο Τιμ Κουκ ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Apple, ακολούθησε τη συμβουλή του ιδρυτή της, Στιβ Τζομπς. «Μην αναρωτηθείς ποτέ τι θα έκανα εγώ, απλά κάνε το σωστό». Δεκαπέντε χρόνια μετά, έχοντας μετατρέψει την Apple από μια εταιρεία των 350 δισεκατομμυρίων σε έναν κολοσσό η αξία του οποίου ξεπερνά τα 4,5 τρισεκατομμύρια, ο Κουκ δίνει τη σκυτάλη στον Τζον Τέρνους, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος θα έχει τα ηνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Από σήμερα, ο Κουκ αναλαμβάνει εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Τη Δευτέρα έκανε την τελευταία του ανάρτηση ως CEO της Apple. «Ο τίτλος μου αλλάζει αύριο, αλλά η αγάπη που έχω για την κοινότητα της Apple δεν θα αλλάξει ποτέ. Σας ευχαριστώ που υπήρξατε μια διαρκής πηγή έμπνευσης. Η ευγνωμοσύνη μου είναι ατελείωτη και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο», έγραψε.

{https://x.com/tim_cook/status/2094448088199078236}

Αναλαμβάνοντας διευθύνων σύμβουλος, ο Τζον Τέρνους απέκτησε και λογαριασμό στο Χ. Η πρώτη του ανάρτηση ήταν όσο πιο λακωνική γίνεται: «Γεια». Ο 51χρονος εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001 και το 2013 έγινε αντιπρόεδρος Hardware Engineering.

{https://x.com/johnternus/status/2094814214787633367}

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Ο Τιμ Κουκ υπερτετραπλασίασε τα κέρδη της Apple

Η μετάβαση ολοκληρώνει μία από τις πιο σημαντικές θητείες CEO, γράφει το Reuters. Σε αντίθεση με την ιδιοφυΐα του Στιβ Τζομπς στον σχεδιασμό προϊόντων, ο Τιμ Κουκ ανέβηκε την ιεραρχία της Apple κάνοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας αξιοζήλευτη για κάθε κατασκευαστή.

Ως διευθύνων σύμβουλος έδωσε προτεραιότητα στις λειτουργίες, ώστε να φέρει τα προϊόντα αιχμής της Apple στο ευρύ κοινό. Ένα τέλειο παράδειγμα της επιχειρηματικής οξυδέρκειάς του ήταν το γεγονός ότι κατάλαβε πως η Apple θα μπορούσε να βγάλει χρήματα από τον πελάτη πολύ μετά την πώληση του iPhone, μετατρέποντας τη βάση των 2,5 δισεκατομμυρίων χρηστών τους σε μια μηχανή επαναλαμβανόμενων εσόδων, επισημαίνει το Reuters.

Οι ετήσιες πωλήσεις της Apple αυξήθηκαν από 108 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές της θητείας του Κουκ σε 416 δισεκατομμύρια το τελευταίο οικονομικό έτος, ενώ τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 112 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επικριτές κατηγορούν εδώ και καιρό την Apple ότι έχασε την καινοτομία της στην εποχή Κουκ, καθώς απέτυχε να δώσει απάντηση στο τι έρχεται μετά το iPhone. Η θητεία του είχε κι άλλες αστοχίες. Ένα δεκαετές πρότζεκτ ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο εγκατέλειψε η Apple το 2024, τη στιγμή που ο κλάδος απογειωνόταν στην Κίνα. Το στοίχημα της Apple με τα Vision Pro, που έκαναν ντεμπούτο στην τιμή των 3.499 δολαρίων το 2023, απέτυχαν να αποφέρουν ισχυρές πωλήσεις, ενώ τα προϊόντα της εταιρείας έχουν μείνει πίσω σε λειτουργίες AI. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Τζον Τέρνους, σύμφωνα με τους ειδικούς.

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