Ο Τιμ Κουκ θα αναλάβει το ρόλο του εκτελαστικού προέδρου της Apple από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Apple ανακοίνωσε ότι όρισε τον αντικαταστάτη του Τιμ Κουκ στη θέση του CEO, με τον επικεφαλής μηχανικής υλικού, Τζον Τέρνους να τον διαδέχεται.

Ειδικότερα, ο Τιμ Κουκ θα αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple και ο Τζον Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος Μηχανικής Υλικού, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η μετάβαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθεί μια στοχαστική, μακροπρόθεσμη διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής. Ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς συνεργάζεται στενά με την Τζον Τέρνους για μια ομαλή μετάβαση. Ως εκτελεστικός πρόεδρος, ο Κουκ θα βοηθά σε ορισμένες πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο.

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Apple. Μου εμπιστεύτηκαν να ηγηθώ μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας. Αγαπώ την Apple με όλο μου το είναι και είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν αταλάντευτοι στην αφοσίωσή τους στον εμπλουτισμό της ζωής των πελατών μας και στη δημιουργία των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσμο», δήλωσε ο Κουκ.

«Ο Τζον Τέρνους έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγηθεί με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής του οποίου η συνεισφορά στην Apple σε διάστημα 25 ετών είναι ήδη μεγάλη. Είναι αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο σίγουρος για τις ικανότητές του και τον χαρακτήρα του και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του σε αυτή τη μετάβαση και στον νέο μου ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος».

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία να προωθήσω την αποστολή της Apple», δήλωσε από την πλευρά του ο Τέρνους. «Έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα μου στην Apple, ήμουν τυχερός που εργάστηκα υπό τον Στιβ Τζομπς και που είχα τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου. Ήταν προνόμιο να βοηθήσω στη διαμόρφωση των προϊόντων και των εμπειριών που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας. Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζω ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι στη γη βρίσκονται εδώ στην Apple, αποφασισμένοι να αποτελέσουν μέρος κάτι μεγαλύτερου από οποιονδήποτε από εμάς. Είμαι ευγνώμων που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο και υπόσχομαι να ηγηθώ με τις αξίες και το όραμα που έχουν ορίσει αυτό το ξεχωριστό μέρος για μισό αιώνα».