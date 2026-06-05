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Υπό Τις Αιγίδες Του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Δήμου Πειραιά.

Με θέμα: «Ναυτιλία & Logistics στον 21ο αιώνα: Πράσινη Μετάβαση, Νέες Τεχνολογίες & Αυτοματισμοί, Γεωπολιτικές Εξελίξεις & Ναυτιλία» θα διεξαχθεί η 11η Ναυτιλιακή Ημερίδα που διοργανώνουν οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά on board… στο FESTOS PALACE (Πύλη Ε2, Λιμάνι Πειραιά)!

Η 11η -κατά σειρά- ετήσια Ημερίδα που πραγματοποιούν ο Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ & ο Τομέας Τουρισμού & Ναυτιλιακών Σπουδών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά θέτει στο επίκεντρο τα κάτωθι:

Πράσινη Μετάβαση στη Ναυτιλία -Τεχνολογίες & Κανονιστικό Πλαίσιο

Νέες Τεχνολογίες & Αυτοματισμοί στον τομέα των λιμένων & των logistics

Γεωπολιτικές εξελίξεις & Ναυτιλία -Εστίαση στη Μέση Ανατολή & το Ιράν

Στην ημερίδα, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας και ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π κ. Βασίλης Κορκίδης, θα δώσουν το «παρών» ως ομιλητές οι κ.κ.:

Λουκάς Σιγάλας -Διευθύνων Σύμβουλος MINOAN LINES

-Διευθύνων Σύμβουλος MINOAN LINES Γεώργιος Ποντικάκος -Superintendent Engineer

-Superintendent Engineer Ευστάθιος Βαζαίος -Technical Manager TEO SHIPPING

-Technical Manager TEO SHIPPING Κωνσταντίνος Βουρουτζής -Global Bulk Carriers Segment Director, Lloyd’s Register

-Global Bulk Carriers Segment Director, Lloyd’s Register Μιχάλης Γαλιατσάτος -CEO, CARGO 360

-CEO, CARGO 360 Χαράλαμπος Σιαφλάς -Logistics & Supply Chain Entrepreneur

-Logistics & Supply Chain Entrepreneur Γιώργος Πέτσης -Διευθύνων Σύμβουλος της DPorts Services

-Διευθύνων Σύμβουλος της DPorts Services Δημήτρης Σταθακόπουλος -Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

-Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Γιάννης Τριφύλλης -Executive Committee Member, Hellenic Chamber of Shipping

-Executive Committee Member, Hellenic Chamber of Shipping Άγγελος Συρίγος -Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής ΝΔ

Συντονιστές: Δρ. Ιωάννης Παππάς (Πρέσβης Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα), Γιώργος Σ. Σκορδίλης (Δημοσιογράφος), Έλλη Σπυροπούλου (Δημοσιογράφος)

Οι ετήσιες Ναυτιλιακές Ημερίδες των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ Πειραιά αποτελούν πρωτοποριακό θεσμό για τον κλάδο της Ναυτιλίας, στοχεύοντας κάθε χρόνο στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών -Υπουργείου, Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίου, ενώσεων και εταιρειών του κλάδου κλπ.- αλλά και στον σχεδιασμό και προώθηση συνεργειών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ μαζί τους, σε καίρια θέματα για τη Ναυτιλία, την ακτοπλοΐα και τον θαλάσσιο Τουρισμό!

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ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 4120714 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο)

Φίλωνος 39, 210 4120714 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο) https://www.iekalfa.gr/

* Η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά.