Το χρονοδιάγραμμα από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2026, Μηχανογραφικό και Βάσεις Εισαγωγής.

Είμαστε αισίως στις τελευταίες ημέρες των εξετάσεων για τα Ειδικά Μαθήματα, με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, που αποτελούν το προτελευταίο στάδιο πριν από την δημοσίευση των Βάσεων 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών της γενικής εξέτασης, ενώ απομένει η διόρθωση και βαθμολόγηση των Ειδικών Μαθημάτων, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι θα μπορούν, στις αρχές Ιουλίου, να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, με εκτιμήσεις να τοποθετούν την ανακοίνωση μεταξύ 28 και 30 Ιουλίου.

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Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών μέχρι τις Βάσεις 2026

23 Ιουνίου: Τελευταία ημέρα καταχώρισης κινητού τηλεφώνου στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα λάβουν αποτελέσματα μέσω SMS. Η είσοδος γίνεται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα προσωπικά στοιχεία (αρχικά επωνύμου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου). Μετά την καταχώριση, αποστέλλεται κωδικός OTP για την επιβεβαίωση της εγγραφής.

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25 Ιουνίου: Ολοκλήρωση των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων, με τελευταίο μάθημα τα Ισπανικά.

26 Ιουνίου: Ανακοίνωση βαθμολογιών για όλα τα μαθήματα γενικής εξέτασης και προσανατολισμού.

30 Ιουνίου: Καταληκτική ημερομηνία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από τα Λύκεια, απαραίτητου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού για ΣΑΕΚ.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του μηχανογραφικού αναμένεται να συνεχιστούν έως τα μέσα Ιουλίου, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας το προσεχές διάστημα.

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