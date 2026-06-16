Τα φετινά απαιτητικά θέματα στη Βιολογία έχουν ήδη φέρει ανατροπές στις βαθμολογίες και όπως όλα δείχνουν θα κρίνουν την κούρσα εισαγωγής στις Ιατρικές Σχολές.

Τα πρώτα μηνύματα από τη βαθμολόγηση των γραπτών στη Βιολογία προκαλούν έντονο προβληματισμό στους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, καθώς όλα δείχνουν ότι το μάθημα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των Bάσεων 2026.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου αρκετοί μαθητές κατάφερναν να κινηθούν σε βαθμολογίες κοντά στο άριστα, φέτος η εικόνα φαίνεται διαφορετική. Τα θέματα μπορεί να θεωρήθηκαν εντός ύλης, ωστόσο απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση, συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια και μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι να χάσουν πολύτιμες μονάδες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών κάνουν λόγο για αισθητά μικρότερο αριθμό αριστούχων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αντί για μια μεγάλη «δεξαμενή» υποψηφίων με βαθμούς πάνω από 19, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα πιο «συμπιεσμένο» γκρουπ βαθμολογιών μεταξύ 16 και 18,5. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές διαφορές σε ένα ή δύο μαθήματα μπορεί να αλλάξουν σημαντικά τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

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Βάσεις 2026: Η Βιολογία ανοίγει η ψαλίδα των βαθμών

Όπως εξηγούν στο Dnews οι βιολόγοι Δρ. Χατζημόσχου Αθανάσιος, Δρ. Μητράκας Αχιλλέας, Χατζημόσχου Κωνσταντίνος (Doublehelix Biology) «Η πρώτη εικόνα από τη Βιολογία δείχνει ένα μάθημα που επιβράβευσε την ουσιαστική προετοιμασία, αλλά δεν χάρισε εύκολα την αριστεία. Τα θέματα είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία, κάλυψαν ευρύ φάσμα της ύλης και απαιτούσαν κατανόηση, κριτική και συνδυαστική σκέψη, ακρίβεια στη διατύπωση και ψυχραιμία. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές φαίνεται ότι μπορούσαν να ανταποκριθούν και να κινηθούν σε υψηλές βαθμολογίες, με αρκετά γραπτά να αναμένονται στην περιοχή του 15–18. Ωστόσο, οι βαθμοί πάνω από 19 φαίνεται πως θα είναι πιο περιορισμένοι, καθώς η αριστεία δεν χαρίστηκε εύκολα. Παράλληλα, αναμένεται μεγαλύτερη διασπορά στις μεσαίες και καλές βαθμολογίες, ιδιαίτερα στους μαθητές που είχαν γνώση της ύλης αλλά δυσκολεύτηκαν σε λεπτομέρειες, συνδυαστικά ερωτήματα ή στην ακρίβεια της διατύπωσης. Συνολικά, η Βιολογία μάλλον θα λειτουργήσει ως μάθημα διαχωρισμού για τις υψηλόβαθμες σχολές, χωρίς όμως να μιλάμε για εικόνα γενικευμένης αποτυχίας.»

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Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσεις τις λεγόμενες βαθμολογικές καραμπόλες. Όταν περιορίζονται οι άριστες επιδόσεις σε ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας, η τελική κατάταξη ανατρέπεται και οι ισορροπίες στις υψηλόβαθμες σχολές γίνονται ιδιαίτερα εύθραυστες. Έτσι, υποψήφιοι που ίσως έχασαν λίγες μονάδες στη Βιολογία αλλά έγραψαν καλύτερα στη Χημεία ή στη Φυσική μπορούν να κερδίσουν σημαντικές θέσεις στην τελική κατάταξη.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται φυσικά οι Ιατρικές Σχολές, οι οποίες κάθε χρόνο συγκεντρώνουν τους υποψηφίους με τις υψηλότερες βαθμολογίες. Η δυσκολία της Βιολογίας δημιουργεί συνθήκες για πιθανή αποκλιμάκωση των βάσεων, χωρίς ωστόσο να αναμένονται θεαματικές μεταβολές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπάρξει πτώση, αυτή θα είναι περιορισμένη, καθώς ο ανταγωνισμός για τις θέσεις παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν μεγαλύτερες ανακατατάξεις στις σχολές Υγείας που ακολουθούν τις Ιατρικές σε ζήτηση, όπως οι Οδοντιατρικές, οι Φαρμακευτικές και ορισμένα τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών. Εκεί, ακόμη και μια μικρή μετατόπιση των επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την ανακοίνωση των επίσημων βαθμολογικών στοιχείων. Μέχρι τότε, η Βιολογία αναδεικνύεται σε βασικά «ρυθμιστή» των φετινών Πανελληνίων, καθώς φαίνεται ότι είναι το μάθημα που θα καθορίσει ποιοι θα περάσουν το κατώφλι των κορυφαίων σχολών και ποιοι θα μείνουν εκτός για λίγα μόλις μόρια καθώς η μάχη για μια θέση στις Ιατρικές κρίνεται σχεδόν πάντα στις λεπτομέρειες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj4ldgjw1jdl?integrationId=40599y14juihe6ly}