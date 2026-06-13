Πώς διαμορφώνεται η «κούρσα» των υψηλόβαθμων σχολών του 3ου Πεδίου καθώς τα πρώτα βαθμολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η Χημεία δυσκόλεψε σημαντικά τους υποψήφιους.

Αυξημένη δυσκολία και έντονη διαφοροποίηση στις επιδόσεις των υποψηφίων φαίνεται να καταγράφεται φέτος στη Χημεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών και βαθμολογητών. Η εικόνα που διαμορφώνεται με φόντο τις Βάσεις 2026 ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τη «μάχη» των υψηλόβαθμων σχολών, με τις Ιατρικές να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις Βάσεις, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα φετινά θέματα της Χημείας είχαν αυξημένο βαθμό απαιτήσεων, με σημεία που δοκίμασαν ουσιαστικά τη συνδυαστική σκέψη, την επιστημονική ακρίβεια και τη διαχείριση χρόνου των υποψηφίων.

Αυξημένος βαθμός δυσκολίας και περιορισμός των αριστούχων

Οι πρώτες ενδείξεις από τη βαθμολόγηση δείχνουν ότι ο αριθμός των πολύ υψηλών βαθμολογιών ενδέχεται να είναι μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τα πιο απαιτητικά υποερωτήματα, ιδιαίτερα στα θέματα Γ και Δ, φαίνεται να λειτούργησαν ως «κόφτης», περιορίζοντας σημαντικά τις κορυφαίες επιδόσεις. Παράλληλα, η κατανομή των βαθμών εκτιμάται ότι συγκεντρώνεται περισσότερο σε μεσαίες βαθμολογικές ζώνες, γεγονός που δημιουργεί μια πιο «σφιχτή» εικόνα επιδόσεων χωρίς έντονες κορυφές.

Όπως εξηγεί η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr) στο Dnews «είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις Βάσεις, ωστόσο από τις πρώτες εκτιμήσεις για τη Χημεία φαίνεται ότι τα φετινά θέματα ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό των αριστούχων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν απαιτητικά, με σημεία αυξημένης δυσκολίας που δοκίμασαν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και διαχείρισης χρόνου. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα από τα βαθμολογικά στοιχεία, είναι πιθανό να δούμε μια μικρή μετατόπιση της κατανομής των βαθμών προς χαμηλότερες επιδόσεις και συνεπώς έναν περιορισμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών.

Πώς διαμορφώνεται η «κούρσα» των υψηλόβαθμων σχολών του 3ου Πεδίου

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής), η Χημεία αποτελεί καθοριστικό μάθημα για την εισαγωγή στις Ιατρικές Σχολές και τις λοιπές σχολές Υγείας. Η φετινή αυξημένη δυσκολία στη Χημεία, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά θέματα στη Βιολογία, ενδέχεται να ασκήσει πίεση στις βάσεις εισαγωγής. Εκπαιδευτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν μια ήπια πτωτική τάση στις Ιατρικές, καθώς η συγκέντρωση υψηλών βαθμολογιών αναμένεται περιορισμένη. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τη συνολική εικόνα όλων των μαθημάτων και από τον βαθμό επίδοσης των υποψηφίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η δυσκολία στη Χημεία ενδέχεται να λειτουργήσει αναδιανεμητικά στις επιδόσεις του 3ου Πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι υποψήφιοι θα συγκεντρώσουν τις πολύ υψηλές βαθμολογίες που απαιτούνται για τις περιζήτητες σχολές, όπως οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές και τα τμήματα Φαρμακευτικής. Παράλληλα, η εικόνα αυτή μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις αμέσως επόμενες επιλογές σχολών Υγείας, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στις ενδιάμεσες βαθμολογικές κλίμακες.

Παρά τις πρώτες ενδείξεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη των βάσεων. Η τελική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις στη Βιολογία και στα υπόλοιπα μαθήματα του 3ου Πεδίου, τη συνολική κατανομή βαθμολογιών πανελλαδικά αλλά και τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, η φετινή εικόνα δείχνει ότι η Χημεία θα επηρεάσει καταλυτικά τη «μάχη» εισαγωγής στις Ιατρικές χωρίς όμως ακόμη να μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα