Τι ώρα και πού θα ανακοινωθούν τα σημερινά θέματα εξέτασης των Πανελληνίων 2026 στο Ελεύθερο Σχέδιο.

Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται με την εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάζονται στο μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου.

Όπως κάθε φορά έτσι και στην σημερινή εξέταση οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Πού θα δείτε τα σημερινά θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στο Ελεύθερο Σχέδιο. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ.

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα γίνει η εξέταση των υποψηφίων στο Ελεύθερο Σχέδιο

Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ.. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

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Ελεύθερο Σχέδιο: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι στη σημερινή εξέταση για τις Πανελλήνιες 2026

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κ.λπ) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη. Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.