Φαίνεται πώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις.

Ένα συγκλονιστικό timelapse αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ταχύτητα και την ένταση με την οποία εξαπλώθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Οι εικόνες, που καταγράφουν την εξέλιξη του πύρινου μετώπου από τις απογευματινές ώρες και μετά, αποκαλύπτουν πώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις.

Στο βίντεο διακρίνεται το πυκνό νέφος καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή, ενώ το πύρινο μέτωπο κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν λειτούργησαν ως καταλύτης, ενισχύοντας τη δυναμική της φωτιάς και οδηγώντας την μέχρι το Πόρτο Γερμενό, όπου προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, αλλά και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχείρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων, οι συνεχείς αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, με αποτέλεσμα το μέτωπο να επεκταθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

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