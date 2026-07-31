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Μικρές πιθανότητες για βροχές στη νότια Εύβοια και στην Κρήτη αναμένονται το Σάββατο.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι άνεμοι το Σάββατο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Συναγερμός υπάρχει για νότια Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 στα κεντρικά, στα βόρεια από 29 έως και 33 βαθμούς και στα νότια έως 28 βαθμούς.

Στα ανατολικά νησιωτικά αναμένονται από 20 έως 31 βαθμούς και στα δυτικά νησιωτικά έως 36 βαθμούς.

Από την Κυριακή 2 Αυγούστου έως και την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι έως και την Τετάρτη.

Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου 38-39 βαθμούς αναμένονται το Σάββατο 9/10 και την Κυριακή 10/8.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου έως και τις 12/8

{https://www.youtube.com/watch?v=mqjzzY5o9bI}