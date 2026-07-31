Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Δύσκολες καιρικές συνθήκες επικρατούν και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους να αποτελούν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, τις βόρειες Κυκλάδες και το στενό του Καφηρέα έως τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων. Στη νότια Κρήτη, όπου τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν μεγάλες πυρκαγιές, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 έως 9 μποφόρ, κυρίως στα νότια παράλια, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής ενισχύει το φαινόμενο των καταβατών ανέμων.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη οι συνθήκες αυτές διατηρούν πολύ υψηλή την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες στα ανατολικά παραμένουν σχετικά συγκρατημένες λόγω του μελτεμιού.

Η χώρα παρουσιάζει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά, όπου οι βόρειοι άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς και τοπικά θα τους ξεπεράσει σε περιοχές της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται θερμοκρασίες έως και 38 βαθμοί Κελσίου.

Στην Αττική, οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν το πρωί τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη, ενώ στον Ευβοϊκό και στα ανατολικά του νομού οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, με γενικά αίθριο καιρό.

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Στη Θεσσαλονίκη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά ηπιότερες, με ασθενείς ανέμους έως 3 μποφόρ, ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, τα ενισχυμένα μελτέμια θα επιμείνουν, παρουσιάζοντας όμως σταδιακή εξασθένηση. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ και κατά τόπους 8, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 9 μποφόρ, κυρίως από τις Κυκλάδες έως τη θάλασσα των Κυθήρων.

Στη νότια Κρήτη οι βοριάδες θα παραμείνουν θυελλώδεις, έως 8 μποφόρ, ενώ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να επικρατούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Αττική, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο αλλά και στις υπήνεμες περιοχές τους.

Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, κυρίως προς την Κρήτη και γενικότερα στο νότιο Αιγαίο, θα αρχίσει η πρώτη αισθητή εξασθένηση, με τις εντάσεις να περιορίζονται στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ προς το απόγευμα οι άνεμοι θα υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

Οι ισχυρότερες εντάσεις θα διατηρηθούν το μεσημέρι κυρίως στο στενό του Καφηρέα, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, όμως και εκεί από το απόγευμα θα υποχωρήσουν στα 7 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, όχι όμως με την ίδια ένταση όπως τις προηγούμενες ημέρες. Τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα και στις βόρειες Κυκλάδες, όπου τοπικά δεν αποκλείονται λίγο υψηλότερες εντάσεις. Από το μεσημέρι όμως θα αρχίσουν να εξασθενούν, περιοριζόμενοι στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ μόνο προς το Κάβο Ντόρο θα επιμένουν τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η εξασθένηση των βοριάδων θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά κατά 1 με 2 βαθμούς, ενώ στα δυτικά δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

Παρότι όμως οι άνεμοι θα υποχωρήσουν, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός. Οι συνεχόμενες ημέρες με ισχυρούς βοριάδες, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή σχετική υγρασία έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ξήρανση της λεπτής καύσιμης ύλης, αυξάνοντας αισθητά την ευφλεκτότητα της βλάστησης. Έτσι, ακόμη και με λίγο ασθενέστερους ανέμους, οι συνθήκες θα εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν περαιτέρω και δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ μόνο προς το στενό του Καφηρέα θα φτάνουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, κυρίως τις πρωινές ώρες. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα παραμείνει υψηλότερη.

Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικότερα, με τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αλλά και την αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, διαφαίνεται προς τις 6 με 7 Αυγούστου η τάση να περάσουμε σε θερμότερες συνθήκες και στη χώρα μας. Ο τέταρτος κατά σειρά καύσωνας που επηρεάζει τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη φαίνεται να μετατοπίζει σταδιακά την επιρροή του ανατολικότερα, επιτρέποντας σε θερμότερες αέριες μάζες να επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν διαφαίνονται ιδιαίτερες ακρότητες και είναι ακόμη νωρίς να μιλήσουμε με βεβαιότητα για οργανωμένο κύμα καύσωνα. Θα παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη των προγνωστικών στοιχείων.

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