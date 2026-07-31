Στην Αττική οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν το πρωί τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη, ενώ στον Ευβοϊκό και στα ανατολικά του νομού οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Δύσκολες καιρικές συνθήκες επικρατούν και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους να αποτελούν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, κυρίως από το Βόρειο Αιγαίο, τις βόρειες Κυκλάδες και το στενό του Καφηρέα έως τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων. Στη νότια Κρήτη, όπου τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν μεγάλες πυρκαγιές, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 έως 9 μποφόρ, κυρίως στα νότια παράλια, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής ενισχύει το φαινόμενο των καταβατών ανέμων.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ERTnews Όλγα Παπαβγούλη οι συνθήκες αυτές διατηρούν πολύ υψηλή την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες στα ανατολικά παραμένουν σχετικά συγκρατημένες λόγω του μελτεμιού.

Η χώρα παρουσιάζει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά, όπου οι βόρειοι άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς και τοπικά θα τους ξεπεράσει σε περιοχές της Άρτας, της Αιτωλοακαρνανίας και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται θερμοκρασίες έως και 38 βαθμοί Κελσίου.

Στην Αττική οι θυελλώδεις βοριάδες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν το πρωί τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη, ενώ στον Ευβοϊκό και στα ανατολικά του νομού οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, με γενικά αίθριο καιρό.

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Στη Θεσσαλονίκη οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά ηπιότερες, με ασθενείς ανέμους έως 3 μποφόρ, ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πότε πέφτει η ένταση του ανέμου

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, κυρίως στη νότια Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα περιοριστούν στα 6 με 7 μποφόρ. Την Κυριακή η ένταση των ανέμων θα μειωθεί περαιτέρω, αν και στο στενό του Καφηρέα θα εξακολουθήσουν να πνέουν έως και 7 μποφόρ.

Τη Δευτέρα οι άνεμοι θα υποχωρήσουν στα 4 με 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές, γεγονός που θα επιτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά 1 έως 2 βαθμούς, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρά τη σταδιακή εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει αυξημένος, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ιδιαίτερα ξηρή βλάστηση δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση νέων πυρκαγιών.