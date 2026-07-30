Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η εξασθένηση των ανέμων θα ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η ουσιαστική αποκλιμάκωση των επικίνδυνων φαινομένων αναμένεται μέσα στην Κυριακή και τη Δευτέρα.

Μελτέμι έως 9 μποφόρ - Ριπές ανέμου πάνω από 100 χλμ./ώρα

Δύσκολες οι συνθήκες στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Σε αρκετές περιοχές οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για νέα πύρινα μέτωπα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι έφτασαν τα 7 με 8 μποφόρ, με ριπές που άγγιξαν τα 80 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η έντονη αλληλεπίδραση του βοριά με το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες συνέβαλαν και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Στο επίκεντρο Αιγαίο, Κύθηρα και ανατολική Ελλάδα

Το ισχυρό μελτέμι αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το Αιγαίο, με τον μεγαλύτερο όγκο των ανέμων να εντοπίζεται στον άξονα Σκύρος – Εύβοια – Κυκλάδες. Στη συνέχεια, οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα επεκταθούν προς την Ανατολική Πελοπόννησο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

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Τα Κύθηρα βρίσκονται για ακόμη μία φορά σε αυξημένη επιτήρηση, καθώς η περιοχή έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές από μεγάλες πυρκαγιές και βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Μεγάλη προσοχή στην Αττική - Διαφορετική η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, με την Αττική, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας και τη Λακωνία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην Αττική, οι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα του νομού αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή απαιτείται στα Μεσόγεια, καθώς ακόμη και μια μικρή εστία φωτιάς θα μπορούσε να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Αντίθετη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου ο κίνδυνος παραμένει χαμηλότερος. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, περιορίζοντας σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς.

Πού θα «χτυπήσει» η ζέστη

Στις περιοχές που επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμι, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, περίπου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη θα παραμείνει έντονη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς, κυρίως στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Πότε υποχωρούν οι άνεμοι - Έρχεται νέα άνοδος θερμοκρασίας

Η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι οι τελευταίες ημέρες με τόσο ισχυρούς ανέμους, καθώς το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει με ένταση 8 έως 9 μποφόρ, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Κάβο Ντόρο.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, ενώ στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν.

Οι τελευταίες μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν ότι το διάστημα 6 έως 8 Αυγούστου ενδέχεται να σημειωθεί νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με πιθανότητα οι μέγιστες τιμές να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προβλέπονται ακραίες θερμοκρασίες.

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