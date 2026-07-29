Η δικαστική απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το σκεπτικό της, καθώς εξετάζει τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας και θεσμικής συζήτησης.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε σε πρώτο βαθμό αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη κατά της Alter Ego Media και των δημοσιογράφων Αργυρούς Τσατσούλη και Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου.

Η αγωγή αφορούσε δημοσίευμα του in.gr της 23ης Οκτωβρίου 2023 με τίτλο «Υποκλοπές: Αναβαθμίζεται η έρευνα – Τι σχολιάζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση».

Η δικαστική απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το σκεπτικό της, καθώς εξετάζει τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας και θεσμικής συζήτησης.

Τι έκρινε το δικαστήριο

Σύμφωνα με το σκεπτικό, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του επίμαχου άρθρου η υπόθεση των επισυνδέσεων και της χρήσης του λογισμικού Predator είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο ευρείας δημόσιας αντιπαράθεσης και θεσμικής διερεύνησης.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τον ελληνικό και διεθνή Τύπο, καθώς και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη είχε ήδη αναφερθεί επανειλημμένα στον δημόσιο διάλογο.

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Το δικαστήριο συνεκτίμησε επίσης την προηγούμενη ιδιότητα του κ. Δημητριάδη ως γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού και το γεγονός ότι του είχαν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες που αφορούσαν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η κρίση για το επίμαχο δημοσίευμα

Κατά το δικαστήριο, σκοπός του δημοσιεύματος δεν ήταν η προσωπική στοχοποίηση ή απαξίωση του Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά η ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού για μία υπόθεση ιδιαίτερου δημόσιου ενδιαφέροντος.

Στο σκεπτικό επισημαίνεται παράλληλα ότι η δημοσιογραφική κρίση πρέπει να αξιολογείται με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα που ήταν ευλόγως διαθέσιμα κατά τον χρόνο της δημοσίευσης και όχι με βάση στοιχεία που έγιναν γνωστά αργότερα.

Το δικαστήριο σημειώνει ότι μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ερευνητική δημοσιογραφία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα αυξημένου δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η αναφορά στην ελευθερία του Τύπου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ρόλο του Τύπου σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, η δημοσιογραφική λειτουργία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη δημοσίευση γεγονότων που έχουν ήδη αποδειχθεί, αλλά περιλαμβάνει και τη μετάδοση, με την απαιτούμενη δημοσιογραφική επιμέλεια, πληροφοριών που βρίσκονται στο επίκεντρο σοβαρής δημόσιας συζήτησης και θεσμικής διερεύνησης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι οι εναγόμενοι ενήργησαν στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του Τύπου και της αποστολής του για την ενημέρωση του κοινού και απέρριψε σε πρώτο βαθμό την αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη.