Απορριπτική ήταν η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη για αναρτήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις για τις υποκλοπές.

Την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη σχολιάζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κέσσες, επικαλούμενος την υπ' αριθμόν 1705/2026 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου.

Η αγωγή αφορούσε αναρτήσεις του Θανάση Κουκάκη στο Twitter, καθώς και συνεντεύξεις του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης υποστήριζε ότι είχαν προσβληθεί η προσωπικότητά του, η επαγγελματική του υπόσταση και η αξιοπιστία του, ζητώντας, μεταξύ άλλων, αποζημίωση ύψους 350.000 ευρώ.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ζαχαρίας Κέσσες, το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι ο Θανάσης Κουκάκης αξιοποίησε τα διαθέσιμα στοιχεία της περιόδου και διατύπωσε απόψεις που βασίζονταν σε λογικές επαγωγές και όχι σε αυθαίρετα συμπεράσματα.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η αναφορά του ονόματος του Γρηγόρη Δημητριάδη μαζί με εκείνα των Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου, με τον χαρακτηρισμό «πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών», δεν συνιστά ακραίο ή αβάσιμο χαρακτηρισμό, ούτε υπερβαίνει τα όρια της θεμιτής δημόσιας κριτικής.

Στην ίδια απόφαση, σύμφωνα με την ανάρτηση, επισημαίνεται ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ως δημόσιο πρόσωπο, οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και των κινήσεών του από τους δημοσιογράφους. Επιπλέον, κρίθηκε ότι η φράση «κουμπάροι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς πράγματι υπάρχει σχέση κουμπαριάς μεταξύ του ίδιου και του Γιάννη Λαβράνου.

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Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή στο σύνολό της και καταδίκασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους 7.000 ευρώ.

Οι αιχμές Κέσσε για την υπόθεση των υποκλοπών

Στην ανάρτησή του, ο Ζαχαρίας Κέσσες υποστηρίζει ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει σειρά αγωγών κατά του Θανάση Κουκάκη και άλλων προσώπων, ενώ, όπως αναφέρει, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι κατείχε δημόσιο αξίωμα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι κατά την ακροαματική διαδικασία αναδείχθηκε, κατά την εκτίμησή του, πως ο Γρηγόρης Δημητριάδης θεώρησε σοβαρότερη την αναπαραγωγή (retweet) ανάρτησης του Θανάση Κουκάκη από τη φερόμενη χρήση του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου για την παγίδευση κρίσιμων υπηρεσιακών παραγόντων μέσω spoofing.

Δείτε την ανάρτηση

{https://x.com/ZacKesses/status/2079533618393698556}

Ο δικηγόρος καλεί ακόμη τον Γρηγόρη Δημητριάδη να στραφεί νομικά κατά των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του για την παγίδευση δεκάδων προσώπων, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η εισαγγελέας της ΕΥΠ. Παράλληλα, τον καλεί να κινηθεί νομικά και κατά του Ταλ Ντίλιαν για τις δημόσιες αναφορές του σχετικά με την πώληση του λογισμικού Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ζαχαρίας Κέσσες υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση «εκθέτει για ακόμη μία φορά την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου» ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών.