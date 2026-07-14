Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator κατέθεσε νέο αίτημα, με αφορμή δικαστικό έγγραφο στο οποίο για πρώτη φορά ο Ταλ Ντίλιαν επισήμως δηλώνει πως μόνο πούλησε το Predator στις ελληνικές αρχές, ισχυριζόμενος, μάλιστα, πως η πώληση αυτή ήταν νόμιμη.

Στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλλα βρίσκεται και το νέο αίτημα για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator, προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος οι ισχυρισμοί του Ισραηλινού ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, πως ο ίδιος το πούλησε στις ελληνικές κρατικές αρχές, χωρίς να έχει καμία σχέση στη συνέχεια με τη χρήση του.

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator Ζαχαρίας Κεσσές, κατέθεσε το νέο αίτημα, με αφορμή δικαστικό έγγραφο στο οποίο για πρώτη φορά ο Ταλ Ντίλιαν επισήμως δηλώνει πως μόνο πούλησε το Predator στις ελληνικές αρχές, ισχυριζόμενος μάλιστα πως η πώληση αυτή ήταν νόμιμη.

Το έγγραφο αυτό καθιστά επιβεβλημένη την εξέταση του Ταλ Ντίλιαν, ως μάρτυρα, όπως τόνισε ο κ. Κεσσές, ή σε διαφορετική περίπτωση να κληθούν να καταθέσουν πέντε στελέχη της εταιρείας, ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε και στην πρωτόδικη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές.

«Ο ίδιος ο Ταλ Ντίλιαν επί της ουσίας επικαλείται την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές ως πραγματικό περιστατικό που δεν αμφισβητεί και το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως "απολύτως νόμιμο", αντιδιαστέλλοντάς το προς τον ισχυρισμό περί προσωπικής του εμπλοκής στη χρήση του Predator για παράνομες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ΕΥΠ, τον οποίο και θεωρεί συκοφαντικό», τονίζει ο κ. Κεσσές συμπληρώνοντας πως «οφείλει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προβεί άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Να ανασύρει τη δικογραφία, να ζητήσει, μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής, τα επικυρωμένα έγγραφα της ισραηλινής διαδικασίας και να τα αξιολογήσει στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας».

Το εν λόγω δικαστικό έγγραφο προέρχεται από την αγωγή που έχει καταθέσει ο Ταλ Ντίλιαν στο Ισραήλ, ζητώντας από θύμα του του Predator στην Ελλάδα, αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση.

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Ο εισαγγελέας οφείλει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει

Την αγωγή μάλιστα αυτή την είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2025, χωρίς καν να περιμένει την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, η οποία ήταν καταδικαστική και για τους τέσσερις κατηγορουμένους επιχειρηματίες. «Η αξία αυτού του νέου αποδεικτικού στοιχείου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Από τη διατύπωση του δικογράφου συνάγεται, κατά τρόπο σαφή και μη επιδεχόμενο παρερμηνείας, ότι ο Tαλ Ντίλιαν, επιδιώκοντας να θεμελιώσει τη βασιμότητα της ασκηθείσας αγωγής του, προβαίνει ο ίδιος σε διάκριση μεταξύ εκείνων των πραγματικών περιστατικών τα οποία θεωρεί αληθή και εκείνων τα οποία χαρακτηρίζει ως ψευδή και συκοφαντικά», δήλωσε ο κ. Κεσσές και πρόσθεσε: «Ο εισαγγελέας οφείλει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει. Αν αμφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, μπορεί απλά να καλέσει για κατάθεση τον τεχνικό διευθυντή της Intelexa, τη διοικητική υπεύθυνη και τους τρεις τεχνικούς, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ποτέ μέχρι σήμερα».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι αυτός που θα πρέπει να διαλευκανθούν όλες οι βαριές σκιές που υπάρχουν γύρω από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αλλά και τον τρόπο χειρισμού της από ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς. «Υποχρεούται ο κ. Μπακέλλας ως χειριστής της υπόθεσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να περιφρουρήσει το κύρος της Δικαιοσύνης και να ερευνήσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Γ Ελληνικής Δημοκρατίας. Οτιδήποτε λιγότερο θα συντηρήσει το θεσμικό τραύμα», υπογραμμίζει ο κ. Κεσσές σημειώνοντας επίσης: «Ο αξιακός κώδικας των εντολέων μου και ο δικός μου επιβάλλουν την αδιαπραγμάτευτη προάσπιση του κράτους δικαίου, τη διαρκή αναζήτηση της αλήθειας και τη λογοδοσία ενάντια σε κάθε μορφή συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών».

Αναφερόμενος, πάντως, στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο κ. Κεσσές, βγαίνοντας από τον Άρειο Πάγο, σχολίασε: «Ο κ. Δημητριάδης είπε πως γνωρίζει πολλά αλλά επιλέγει να μην μιλήσει», προσθέτοντας πάντως πως «δικαίωμα σιωπής έχουν οι κατηγορούμενοι, αλλά οι μάρτυρες έχουν καθήκον αλήθειας».

Η νέα αίτηση θα συσχετιστεί με τις αιτήσεις για την ίδια υπόθεση που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με τελευταία αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος ήταν και ο ίδιος θύμα του κακόβουλου λογισμικού predator, ζητώντας από τη δικαιοσύνη σε βάθος έρευνα.