Από τα εθνικά θέματα, στις... υποκλοπές ο Αντώνης Σαμαράς. Σε αμηχανία το Μαξίμου.

«Οι υποκλοπές αφορούν και εμένα προσωπικά. Και το λέω τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη». Με αυτή τη φράση του ο πρώην πρωθυπουργός, με φόντο το νέο άνοιγμα της υπόθεσης, με πιθανή διεύρυνση του κατηγορητηρίου για κατασκοπεία και των κατηγορουμένων, έχρισε εαυτόν τον υπ’ αριθμόν ένα μάρτυρα που αναμένεται να καλέσει ο εισαγγελέας που θα χρεωθεί την υπόθεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Από τον Νοέμβριο του 2022, όταν είχε αποκαλυφθεί το όνομα του Αντώνη Σαμαρά ως θύματος του κακόβουλου λογισμικού Predator, ο πρώην πρωθυπουργός ουδέποτε είχε επιβεβαιώσει ρητά τη στοχοποίησή του. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες», είχε αρκεστεί να πει από το βήμα του Παλλάς. Από την εποχή του «Παλλάς», ωστόσο, έχουν μεσολαβήσει πολλά, με δύο βασικά ορόσημα: τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από τη ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, με την ταυτόχρονη νέα έρευνα της υπόθεσης από μηδενική βάση και για το κακούργημα της κατασκοπείας.

Με τον τρόπο αυτόν και με φόντο την πρωτόδικη καταδίκη, ο κ. Σαμαράς επιβεβαιώνει, εκτός από την παρακολούθησή του, και κάτι ακόμη: ότι διευρύνει το αντιπολιτευτικό «παλμαρέ» του και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, πέραν των εθνικών θεμάτων, σε μια συγκυρία που αυτό έχει φέρει το Μέγαρο Μαξίμου σε εξαιρετικά αμήχανη θέση.

Από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού δεν έχει διαρρεύσει κατά πόσο ο ίδιος, μετά και τη δημόσια παραδοχή, προτίθεται να κινηθεί νομικά για την παρακολούθησή του με το κακόβουλο λογισμικό. Όπως εξηγούν, ωστόσο, νομικοί κύκλοι στο Dnews, η κλήση του από τη Δικαιοσύνη καθίσταται πλέον αυτονόητη.

Τα μολυσμένα SMS

Τον τρόπο με τον οποίο επιμολύνθηκε το κινητό του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το περιεχόμενο των κακόβουλων μηνυμάτων που περιείχαν το Predator, αποκάλυψε, μετά την ομιλία του στη Βουλή, ο δικηγόρος των θυμάτων του κακόβουλου λογισμικού, Ζαχαρίας Κεσσές.

«Ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού Predator στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2021. Το ένα μήνυμα έγραφε “Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες”, ενώ το άλλο ανέφερε “Πρόεδρε, σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις”», σημείωσε χαρακτηριστικά στο X ο κ. Κεσσές και συνέχισε: «Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, με έναν κωμικοτραγικό τρόπο, παραμένει έως και τώρα επίκαιρο. Ας σπάσει πρώτος το θεσμικό απόστημα των πολιτικών προσώπων και ας παρουσιαστεί αυτοβούλως στην Εισαγγελία, καταθέτοντας μήνυση και ζητώντας την ποινική δίωξη όσων τον παγίδευσαν. Οτιδήποτε άλλο θα είναι υποκρισία και υπεκφυγή».

